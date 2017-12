Y ESO QUE GANO...

Intendente de Cambiemos movió la estantería...y se cayeron varios

El jefe comunal aceptó la renuncia de una docena de colaboradores, con la idea de refrescar la gestión. Además, se suprimen secretarías, otras cambian de área y algunas se suprimen.

La política y el fútbol suelen tener muchos puntos de contacto -los barrabravas, por ejemplo- lo que ha despertado voces que reclaman finalizar con la estrecha vinculación entre ambos.Sin embargo, algunas de las máximas del más popular de los deportes parecen contradecirse en el terreno político, como aquella que indica que "equipo que gana no se toca".Para reafirmarlo, el intendente de Bahía Blanca,, no se conformó con el triunfo electoral del pasado 22 de octubre y decidió refrescar su equipo titular para lo que resta de la gestión.Así, acompañado de su jefe de Gabinete,-designado hace unos días y la primera modificación- anunció que aceptó la renuncia de varios colaboradores, atada a modificaciones en la estructura de gobierno.En concreto, se suprimen Secretarías, desapareciendo la de Innovación y Tecnología y la de Gestión y Coordinación Gubernamental, además de pasar la Secretaría de Gestión Ambiental a Subsecretaría y creando la Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión (incluirá Modernización, Recursos Humanos y Asesoría Letrada), que estará bajo la conducción dePor otra parte, la Dirección de Empleo pasa a la Subsecretaría de Producción y Trabajo de Economía, bajo la conducción de, mientras que el nuevo Subsecretario de Rentas tendrá acomo director y Ceferino Martínez, proveniente de ARBA, reemplazará al contadorcomo Subsecretario.Otra área que sufrirá cambios es Educación, que se integrará a Políticas Sociales, mientras que Turismo se irá de Cultura para ir a Producción y Trabajo.Gay también señaló que aceptó la dimisión de, secretario de Infraestructura, siendo reemplazado por. Igual suerte corrió la renuncia del director del Mercado Municipal,, que no será reemplazado.También mudarán a Infraestructura el CTE, Apell y Defensa Civil, que dependerán operativamente de Gobierno, al igual que las delegaciones municipales.En cuanto al subsecretario de Seguridad,y la directora de Accesibilidad,, asumirán sus bancas en el Concejo, sin que sean reemplazados, entre otras modificaciones., concluyó.