DECLARACIONES CRUZADAS

Cruces en Cambiemos: el angelicismo contra Carrió

Tras las amenazas del espacio liderado por Carrió sobre "tomar distancia" de Cambiemos por el acuerdo alcanzado con Angelici para las internas del Comité Nacional de la UCR, cuestionaron que la líder de la CC "se para desde un lugar impoluto y se dedica a censurar”

Ante las amenazas del espacio liderado por Elisa Carrió sobre "tomar distancia" de Cambiemos por el acuerdo alcanzado por el "Coti" Nosiglia y Daniel Angelici para presentar una lista conjunta en las internas de delegados del Comité Nacional de la UCR, el diputado provincial Eduardo Barragán rememoró una de las últimas menciones de Raúl Alfonsín sobre Carrio, donde la llamó enemiga de la UCR, además de hipócrita.

Asimismo ratificó que "se trata de una decisión de los afiliados y de la UCR, que somos libres e independientes, y celebro que podemos elegir de forma democrática en internas". Por último, disparó: "Nosotros no cuestionamos que en la CC no hay internas, ni nos inmiscuimos en sus asuntos internos".

Por último, el diputado radical por la séptima sección electoral, cuestionó: “Parece el Censor, de Alan Pauls y Jorge Goldenberg, que protagonizó el gran Ulises Dumont. Ella se para desde un lugar impoluto y se dedica a censurar y hacer juicios de valor sobre personas, acciones, métodos con una mirada que no deja de ser la de ella, y por tanto subjetiva; se pone por encima como si nos revelara una verdad única”.



A través de un comunicado, la Coalición Cívica-ARI, el partido que lidera la diputada Elisa Carrió, se refirió este sábado a la interna de la UCR porteña y advirtió que "si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici", no formará parte "de este tipo de arreglos" y "tomará distancia". El acuerdo de los boina blanca porteños establece que Nosiglia encabece la lista de delegados de la Ciudad a la Convención Nacional.



Luego de que el operador radical y el presidente de Boca sellaran un acuerdo para una lista conjunta de cara a las internas del partido centenario en la Ciudad de Buenos Aires, la Coalición Cívica planteó sus reparos y tomó "distancia de los acuerdos corporativos y de negocios".



"Si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici, la Coalición Cívica ARI confirma que no formará parte de este tipo de arreglos del que nos veremos obligados a tomar distancia", dice el comunicado.



"No vinimos a construir una Argentina corporativa y de negocios, sino una Argentina republicana y con valores. No vamos a traicionar al electorado y a los principios fundacionales de Cambiemos", agrega la misiva hecha en forma de video, y resalta que "este debate será sostenido dentro la coalición" de la que son cofundadores y de cuya conducción forman parte.



El texto fue firmado por la secretaria general del partido, Maricel Etchecoin; el presidente del Congreso Federal partidario, Maximiliano Ferraro; la titular del espacio a nivel porteño, Paula Oliveto Lago; y su par del Congreso porteño de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López.



Sabido es que Lilita nunca bancó al Tano Angelici y no hace mucho tiempo, antes de consagrarse en los comicios porteños, criticó al presidente Macri al asegurar que el titular del club Boca Juniors "interviene en la Justicia" con su consentimiento.



A pesar de que se reivindicó como parte del Gobierno y afirmó que tiene "una relación excepcional" con el jefe de Estado, advirtió que "nunca" va a "acordar con nadie la impunidad ni el manejo político de la verdad y la justicia".