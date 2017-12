¿BIPOLARIDAD?

Por que te quiero, te aporreo: Aníbal ahora quiere a Cristina conductora

Luego de criticar la estrategia de la ex Presidenta y de calificar duramente a Unidad Ciudadana, ahora pide que asuma el liderazgo del peronismo. "Es la única que puede ordenar este sainete", aseguró en una carta.

"construcción berreta".

Los vaivenes de la política, o de los políticos para ser más exactos, no deja de sorprender a propios y extraños, poniéndonos permanentemente obstáculos para la comprensión de la realidad y la ubicación de cada uno de los protagonistas.Es recordada aquella frase del ex candidato a gobernador bonaerense, cuando fue muy duro con la ex presidentay, especialmente, con Unidad Ciudadana, espacio al que calificó deDías después, el mismísimo ex jefe de Gabinete kirchnerista parece haber dejado atrás la etapa de la crítica hacia CFK y desparramó elogios para ella., expresó a través de una carta, agregando que Cristina debe, completó.Luego de pedirle en la misiva quey adelantar que Cambiemos, el ex intendente de Quilmes enumeró las tareas que debería asumir la nueva jefa, entre ellas