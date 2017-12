EXCLUSIVO

"El verdadero peronismo nos acercó a Vidal"

El desembarco de su padre en el Instituto de la Vivienda lo hizo pasar del Concejo al Municipio. El más joven de los intendentes de la Provincia habla de su gestión, de la Gobernadora y de su vida personal.

Manuel Passaglia es el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires. Le tocó asumir en el cargo en junio, cuando su padre, Ismael Passaglia, tomó las riendas del Instituto de la Vivienda bonaerense. Ese fue el hecho que termi-nó de confirmar el salto de la familia a Cambiemos, aunque desde la Comuna aseguran que ya hacía tiempo que eran parte del equipo de María Eugenia Vidal.

El novato alcalde de San Nicolás no se la cree en lo más mínimo, y cada vez que puede destaca que el municipio es conducido por “el equipo” que comanda su papá, y que su gestión es y será una continuidad de lo hecho hasta ahora. “La diferencia está en el desarrollo de las obras, que avanzan con el correr de los días”, señala.

En su despacho, acompañado por su hermano, el electo diputado provincial Santiago Passaglia, el mandamás municipal cuenta por qué está al frente de un distrito “ordenado”, se refiere al paso del Frente para la Victoria al oficialismo y a la importancia que le da a la familia; habla de la figura de Vidal y cuenta detalles de su vida íntima, entre otros varios temas.

-Puede decirse que la renovación llegó a San Nicolás.

-Sí, pero, más allá de los nombres, somos un equipo de trabajo que lo inició y lidera Ismael (Passaglia). Cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Hay objetivos claros, y eso hace que, independientemente de quién sea la persona, el modelo trabaja siempre para mejorar la vida de los vecinos. En ese sentido confluimos todos.

-Son tus primeros pasos en la intendencia. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Apuntás a dejar de ser “el hijo de” en algún momento?

-Vengo trabajando con Ismael desde el primer día de gestión, hace cinco años. Y más allá de los nombres, lo importante es que las respuestas lleguen a las familias de la ciudad y que, día tras día, los nicoleños puedan vivir mejor. No importa si al frente está Manuel, Ismael o quien sea.

-Cuando un municipio cambia de color de gobierno se habla mucho de la transición, no tanto cuando es del mismo color. ¿Qué pasa cuando, además de ser del mismo color político, quien te deja el municipio es tu papá?

-Ismael dejó un equipo consolidado, y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. De todos modos hay que dedicarle tiempo y un gran esfuerzo todos los días. El municipio es la puerta de entrada del Estado. Incluso es la organización que más está al lado de la gente. Empieza a intervenir seis meses antes de nuestro nacimiento, de la mano de mamá, en los centros de salud.

-¿Qué significa en tu vida la política, que, vale decir, te acompaña desde que naciste?

-Nosotros venimos del peronismo y lo entendemos como una forma de trabajar priorizando a las personas. Todo el esfuerzo y trabajo está volcado en ese sentido, en acercarles a las personas soluciones concretas que le cambien la vida para bien. El pavimento tiene que hacerse, no debe quedar en una promesa. Los días de lluvia, todos los chicos tienen que poder ir a la escuela. El patrullero tiene que poder pasar por la cuadra sin problemas, y la ambulancia tiene que llegar a tiempo.

-¿Ese es el verdadero peronismo?

-Claro. Eso es el verdadero peronismo, poner a las personas por delante de todo lo demás. En eso convergemos con María Eugenia (Vidal), ponemos a las personas en primer lugar. El peronismo nos acercó a Vidal.

-¿Con esto querés decir que no fue difícil pasar del FpV a Cambiemos?

-Fue una convergencia de caminos, de forma de trabajar, priorizando a las personas, y agregando que la Gobernadora está dando batallas que nunca se habían dado. Cuando vos ves que una persona pone todo en esas peleas, que se anima como antes nadie se animó, hay que acompañarla.

-¿En qué se nota el cambio de Scioli a Vidal y de Cristina a Macri acá en la ciudad?

-Cuando nos hemos sentado a hablar con María Eugenia (Vidal), siempre fue muy puntual y concreta, haciendo hincapié en las obras y las soluciones para los vecinos. Es muy bueno encontrar a la otra parte hablando el mismo idioma que vos. Eso me hace sentir cómodo, muy cómodo.

-¿Va a cambiar algo de la gestión Ismael Passaglia en tu gestión?

-Es una continuidad, somos el mismo equipo. Lo que va cambiando es la etapa de desarrollo. Ya hay un montón de obras de la gestión Ismael Passaglia a la que nosotros les debemos agregar un plus. Por ejemplo, estamos llegando al ciento por ciento del pavimento en la ciudad, pero no debemos quedarnos en eso. A esa calle pavimentada le tenemos que poner la mejor luminaria, y que la plaza de la esquina esté cada vez más linda. Esas familias siempre quieren estar un poco mejor, y para eso estamos nosotros.

-¿Te genera una responsabilidad especial saber que sos el intendente más joven de la Provincia?

-Lo vivo con mucha tranquilidad, me apoyo en el equipo, que a diario me da la confianza suficiente para seguir adelante. Eso me lleva a ni siquiera pensar en mi juventud.