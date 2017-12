OBRA PUBLICA

Desde Cambiemos señalan que varios intendentes "sufren los avatares de su incompetencia"

El presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados salió a responder las críticas de intendentes del peronismo,a poco de la aprobación del Presupuesto 2018. El envío de fondos para proyectos de infraestructura en los distritos todavía genera polémica. El FIM, eje del debate.

Torres cuzó a los intendentes

La obra pública es foco permanente de disputa entre oficialismo y oposición, más allá del gobierno en turno. El peronismo no ha dejado de reclamar, mediante distintos voceros, cierta discriminación en el último tiempo de reparto de los fondos, algo que la adminsitración de María Eugenia Vidal ha rechazado de manera categórica.En declaraciones a", programa de, el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja bonaerense,, cruzó en términos muy duros las críticas provenientes de distintos referentes peronistas sobre un eventual direccionamiento de obra pública, entre los que se ha destacado el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.(Frente Justicialista) recibe más, o recibió más, que Vicente López, más que San Isidro. Recibió lo mismo que Pilar.(PJ) recibió más que el municipio de General Rodríguez o que. San Martin y Escobar que no son gobernados por Cambiemos", ejemplificó Torres.El diputado de Cambiemos destacó por otro lado que, "muchos de los que se quejan son intendentes, que había iniciado obras en 2016 con fondos del Fondo de Infraestructura Municipal", que la Provincia discontinuó para el año siguiente por problemas en la rendición."Hay una costumbre que tenían muchos intendentes que era la demanda permanente del goteo de Nación. Como ahora, hay otro tipo de contralor, de seguimiento, y no se da más dinero si la obra no está completa, lo que están sufriendo son los propios avatares de su incompetencia, y a veces, es muy díficil reconocer cuándo no se hace bien las cosas", fustigó.El titular de la Comisión de Obras Públicas aseguró que no tiene nada que ver "lao el ministro de Infraestructura,", cuando un jefe comunal denuncia quita fondos, y sostuvo que se debe a que "no se terminan obras a una planificación no cierta"."Muchas veces cuando van a Provincia dice que en 90 ó 120 días la obra no se termina. Y va año, año y medio que la obra no se terminó. Hay municipios que todavía no terminaron de rendir los fondos del 2016", afirmó, asunto sobre la que ya informóTorres destacó la inversión del actual gobierno y señaló que "hoy la obra pública se ve, es tangible y los vecinos ven la maquinaria y la disfrutan". "La obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción en la provincia de Buenos Aires", enfatizó.