THINKS THANKS

El kirchnerismo no quiso ser menos que Vidal y también viajó a China

Jorge Taiana, reciente compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner en la papeleta de Unidad Ciudadana, viajó a Shangai para participar de la conferencia que organiza el Centro de Estudios “Shangai Institute for International Studies”.

En la noche del jueves, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, viajó a China como integrante de una comitiva nacional que buscará inversiones en el gigante asiático. Solo con algunas horas de diferencias, desde las filas del kirchnerismo realizaron una similar movida.

En definitiva, el excanciller y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana, viajó a la ciudad de Shangai para participar de la conferencia anual que organiza el Centro de Estudios "Shangai Institute for International Studies" (SIIS), uno de los think tanks más importantes de China.

Es el cuarto año consecutivo que el compañero de Cristina Fernández de Kirchner en la boleta de Unidad Ciudadana participa del think thanks chino. Cabe destacar que, Taiana es miembro del consejo asesor internacional del SIIS y será el único invitado de América Latina que tendrá la conferencia.

El eje temático de este año será "Gobernanza y Diplomacia en el contexto de incertidumbre global" y el excandidato a senador por el kirchnerismo disertará sobre el surgimiento de un nuevo orden mundial, el desarrollo de los países emergentes y el fortalecimiento del multilateralismo. Además, analizará la coyuntura internacional y el rol de China en el nuevo escenario mundial.



En la previa a su viaje. el excanciller señaló que "este año la conferencia tendrá un mayor volumen político ya que hace un mes se llevó a cabo el congreso del partido comunista que se realiza cada cinco años, en que se definió las políticas estratégicas de China para las próximas décadas. Asimismo, Taiana expresó que "también será tema de la conferencia la relación económica que une a China con Argentina y con la región debido a que es nuestro segundo socio comercial".



El Instituto de Estudios Internacionales de Shangai (SIIS) es una organización de investigación en política internacional, economía, seguridad estratégica y relaciones exteriores chinas, que tiene como objetivo servir a los esfuerzos de modernización de China y la apertura y el desarrollo económico de Shangai. En 2006, el SIIS fue elegido como uno de los Top 10 Think Tanks de China y Top 10 de Think Tanks no norteamericanos.