TERRITORIO BONAERENSE

El GEN, en línea con un sector de Cambiemos, insiste con dividir La Matanza

Desde la Cámara Baja afirmaron que “crear nuevos municipios en La Matanza puede sacar a los vecinos de la postergación y frustración causada por la pobreza a la que están sometidos”

Uno de los objetivos planteados por el gobierno de Cambiemos desde su asunción es avanzar en la posible victoria en el histórico bastión peronista de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza. Incluso, más de una vez, se habló de la posibilidad de dividirla y formar cuatro distritos. Si bien desde el oficialismo no lograron unificar posiciones con algunos detractores, la iniciativa está latente, y da que hablar incluso en otros espacios.En este sentido, el jefe del Bloque GEN PROGRESISTAS en la Legislatura bonaerense, Marcelo "Oso" Diaz, volvió a presentar -mejorado y ampliado- su proyecto de "creación de nuevos distritos en el territorio del Partido de La Matanza".“Es en la cercanía entre gobernantes y vecinos donde mejor se perciben las necesidades y problemas. La gran aglomeración y centralidad que presenta La Matanza lesiona hoy ese acercamiento, al encontrarnos frente a superestructuras burocráticas alejadas de la población y de sus necesidades concretas”, dijo al respecto.Entre otras novedades, este proyecto propone la creación de un Fondo Especial para Nuevos Partidos de la Provincia de Buenos Aires que estará destinado a atender los desequilibrios transitorios que se ocasionen por causa de la creación de nuevos distritos en los territorios pertenecientes a los actuales partidos.“Crear nuevos municipios en un territorio tan amplio y colapsado como La Matanza es darle al vecino la oportunidad que tenga lazos más fuertes con sus semejantes y con sus representantes, es dotar de poder político a la comunidad. Descentralizar el poder es dar inmediatez, crear mejores redes de solidaridad, afianzar las identidades culturales, involucrar más a las personas; en otras palabras es crear ´Comunidad´ con mayor inclusión y progreso y ésa es nuestra finalidad, no la de consentir a la élite gobernante de turno”, agregó el Diputado.Como publicó este medio, el alfil de Elisa Carrió, el entrerriano devenido a matancero, Héctor “Toty” Flores, se manifestó sobre la posible división."Yo creo que hace falta dividir el partido, pero no es ahora. Primero, porque hay que estar seguros de que cada uno de los distritos en los que se divida sea sustentable. No se puede dividir por un simple ajuste de cuentas, sólo porque no la podemos ganar. No acepto eso, sería un error. También está el problema de que queden dos distritos muy pobres, los cuales se convertirán en coto del clientelismo de los gobernantes de turno. La Matanza se debe dividir en busca de la libertad y no del sometimiento de la Gobernación", dijo el diputado nacional electo.