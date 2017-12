Tierras: trabajadores se oponen al traslado a Desarrollo Social e inician plan de lucha

La Junta Interna de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, que depende del Ministerio de Infraestructura, rechaza el traslado previsto en la nueva ley de Ministerios. Denuncian que no está asegurada la continuidad laboral de varios trabajadores. Medidas de fuerza por tiempo indeterminado.

Trabajadores de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, dependiente iniciaron una resistencia al plan de la administración de María Eugenia Vidal de trasladar el área a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.Los trabajadores, que realizaron ayer una asamblea en la puerta frente a la entidad, ubicada en diagonal 73 esquina 56, declararon el estado de Asamblea Permanente e iniciaron un quite de colaboración.La Junta interna de ATE destacó que la medida afecta a más de 70 contratados “a los que no se les asegura la continuidad”, y a cerca de 100 personas en condiciones de pasar a planta permanente. Sin embargo, el tema más controversial es el plus de 3% que perciben los trabajadores, al estar bajo la órbita de Infraestructura, que se perdería.El 3% es una bonificación mensual para todos los trabajadores del Ministerio de Infraestructura, bajo el marco de la ley 10.430, por todas las obras certificadas, y que consta de una parte remunerativa y otra no remunerativa.“Iniciamos una medida de fuerza por tiempo indeterminado. No nos han garantizado continuidad laboral. Sólo nos dijeron que fue una decisión del Gabinete de la Provincia avanzar en este sentido”, dijo a La Tecla.info, Nicolás Hrabar, delegado de ATE.“Los trabajadores rechazan la decisión entendiendo que técnicamente debe seguir estando en Infraestructura. A su vez, hay más de 70 contratados que no saben cuál sera su futuro, qué ocurrirá con las plantas temporarias que estaban pasando a permanentes y que quedarían truncas”, afirmó, por su parte, Oscar Sánchez, integrante de la Junta.La medida de fuerza se prolongará hasta que los trabajadores tengan respuestas de parte de las autoridades. Iniciaron este jueves y continuaran este viernes.