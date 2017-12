CAMARA BAJA

La última sesión de Diputados con la conformación actual dejó dos leyes aprobadas y una polémica

El acceso gratuito de suministro eléctrico para las personas electrodependientes y el abordaje integral para personas con autismo fueron las iniciativas sancionadas. La discusión se la llevó un proyecto presentado por el FR en torno al impedimento para que Farmacity desembarque en el territorio bonaerense.

La última sesión de Diputados dejó una polémica y dos leyes aprobadas. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional Nº 27.043 sobre el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Con esta sanción la aplicación del protocolo permitirá, entre otras herramientas, tener diagnósticos tempranos en los niños de entre 18 y 24 meses.



En tanto, la otra iniciativa sancionada fue la que transformó en ley el acceso gartuito de suministro eléctrico para las personas electrodependientes.



La diputada del Frente Renovador, Valeria Arata, definió la adhesión afirmando que “es una alegría enorme y agradezco a las familias de personas electrodependientes por el enorme esfuerzo que vienen haciendo”



En tanto que la polémica del día la generó el no acompañamiento del proyecto que elevó el diputado del massismo Lisandro Bonelli que tenía como objetivo sostener la actual propiedad de la farmacia bonaerense impidiendo que la cadena Farmacity pudiera desembarcar en el territorio bonaerense.



El legislador buscaba declarar como “taxativo” el artículo 14 de la ley 10.606, para resguardar el usufructo de la farmacia en los farmaceúticos pero no logró los dos tercios necesarios.



Ese articulado es el que fija quién puede ser el dueño o no de una farmacia en la Provincia. Bonelli quería lograr el carácter de "taxativo" como freno de mano para que una cadena como Farmacity pueda operar en terreno provincial.