IMPUESTOS

El campo demanda una audiencia con Salvai y se alza contra la suba del Inmobiliario Rural

El Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se reunió en Trenque Lauquen y resolvió pedir una audiencia con el jefe de Gabinete para rediscutir el incremento.

Con el Presupuesto 2018 aprobado en la Legislatura y todos los papeles al día, el Ejecutivo bonaerense esperaba cerrar el año con tranquilidad, pero la reforma impositiva propuesta por el gobierno sigue levantando polvareda. La suba del inmobiliario del 50% generó disconformidad en diversos sectores, y principalmente en el campo, que puso el grito en el cielo.



En medio del creciente malestar del sector, el Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se reunió en Trenque Lauquen y resolvió pedir una audiencia con el jefe de Gabinete, Federico Salvai, para rediscutir el incremento.

La agenda del encuentro, del que participaron unas 70 rurales bonaerenses, estuvo centrada en el análisis de la situación del sector en el marco “del creciente malestar y la preocupación” por la suba de ese tributo, a la que calificaron de “desmedida”.

“El Gobierno no tiene una visión clara del sector agropecuario. Vamos a ir a explicar cuál es la verdadera situación del agro”, adelantó Horacio Salaverri, ex presidente de Carbap y actual tesorero, sobre la reunión que le pedirán a Salvai en el marco de la Mesa provincial del sector.



Como había adelantado este medio, los cambios fiscales visibilizaron la interna rural entre la Federación Agraria y Carbap. Mientras que desde la FAA salieron a celebrar la progresividad del impuesto, desde Carbap se plantaron con firmeza en contra del oficialismo bonaerense.



“Este aumento en el Inmobiliario está en contra de lo que se habla en Nación, de una reorganización, de un achicamiento de la presión tributaria. En Provincia vamos hacia lo contrario, y aún no hemos escuchado un plan serio”, señaló Matías de Velazco, de Carbap. “Con eliminar la jubilación de privilegio para el Gobernador y el vicegobernador, no hacés nada”, remató.



Entre los temas pendientes, el referente del sector enumeró las leyes de semillas, de agroquímicos, de economías regionales, la problemática a la que se enfrentan los tambos y la apropiación de la renta que hay en la cadena comercial.



Para Jorge Solmi, titular de la Federación Agraria (FAA), “desde la Provincia hay cuestiones que hay que atender, no está todo hecho”. En este sentido remarcó que “la mitad de la Provincia está inundada. Los caminos rurales los administran los municipios, y en más del 70 por ciento son un desastre. El productor paga el impuesto, pero está mal administrado”.