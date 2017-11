ECONOMIA

FEBA defiende la reforma laboral pero aclara que no está conforme al 100%

El titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale, destacó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Destacó el rumbo seguido por el Gobierno en varios de sus reclamos y, en particular, resaltó la baja de Ingresos Brutos. Aún así, dijo, seguirán reclamando.

“Lo que hay que no es lo ideal, pero a lo largo de cinco años es muy probable que esté todo lo que pedimos nosotros y venimos pidiendo hace años”, afirmó Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA)En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, Kahale destacó la baja de Ingresos Brutos en la Provincia “que alivia la carga”, al tiempo que ponderó la reforma laboral enviada por Mauricio Macri al Congreso.“Esta reforma laboral va a beneficiar tanto a los obreros como a los empresarios. Nosotros veníamos pidiendo muchas cosas como estas”, apuntó. El empresario minimizó, asimismo, las críticas que distintos sectores sindicales le realizaron al proyecto y aseguró que hay que saber entender.“Cuando se toman decisiones, algunos están conformes y otros disconformes. No estoy conforme el 100%, pero también me tengo que conformar si es un 20, un 30 ó un 40%”, sostuvo.Kahale recordó en ese sentido la rebaja de las comisiones de crédito y débito. FEBA había pedido una rebaja mayor al medio punto que había conseguido, pero se conformó con la reducción progresiva hasta 2021.“No se puede arreglar todo de una sola vez. Sabemos que el Estado tiene que mejorar muchas cosas que están pendientes de hace muchos años y vamos a seguir reclamando. De eso no queda ninguna duda. Por lo menos, se están viendo algunas de las cosas que estuvimos pidiendo y que paulatinamente van a mejorar en cinco años”.Por último, resaltó el avance de la Provincia con la reducción de Ingresos Brutos. “El 10 de noviembre de 2016 el ministro de Economía dijo que iba a tratar de bajarlo. Después de un año, están cumpliendo, por lo menos. No lo eliminó pero han bajado una gran parte. Vemos el vaso medio lleno. Años anteriores vemos que no teníamos respuestas, hoy vemos que algunas de las cosas que veníamos luchando se están cristalizando”.