MANO A MANO

“Si los intendentes de Cambiemos están mal, que se jodan”

Así lo aseguró Mario Secco, jefe comunal de Ensenada, en diálogo con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) y en referencia a las dificultades de algunos alcaldes para pagar salarios y aguinaldo. “Que se jodan por bancar lo que están bancando”, sentenció.

Varios distritos de la provincia de Buenos Aires, más de una treintena, hizo público su problema para afrontar los salarios y el aguinaldo en tiempo y forma. En ese sentido, Mario Secco no dudó y ante los problemas que presentan lo alcaldes del oficialismo sentenció: “que se jodan por votar este Gobierno”.

De esa manera, señaló que “yo no me puedo largar a llorar por la Gobernadora que tengo que no me da un litro de nafta, no te da un litro de leche para un pibe de la calle, Vidal es una chica que sonríe al Mundo pero ha dejado mucho que desear”.

Y agregó que “Incluso, bloqueó los impuestos que tienen que pagar las industrias de la Provincia radicadas en Ensenada, solamente con el Astillero nos deben 150 millones de pesos en impuestos, todo para condicionar y disciplinar al intendente”. En esa sintonía señaló que “gracias a Dios tenemos independencia económica y soberanía política”.

“Si los compañeros de Cambiemos están mal, que se jodan por bancar lo que están bancando”, subrayó Mario Secco en conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7).

Asimismo, apuntó contra la dirigencia del Gobierno y consideró que “los de Cambiemos se caracterizan por ser grandes mentirosos”. “En Ensenada lo único que hizo Cambiemos fue venir a levantar a todos los delincuentes de los gobiernos anteriores”, infirió.