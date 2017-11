MáS DATOS

El Tribunal de Cuentas presenta nuevo sitio con información en detalle de todos los municipios

El presidente Eduardo Grinberg comenta cómo es la página web del organismo donde aparecen todos los datos económicos de los municipios. La Tecla te muestra la manera de acceder rápido y fácil.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia publica en su página web, desde este miércoles, 29 de noviembre, un pormenorizado informe económico de los 135 municipios bonaerenses. Como se aprecia en el adelanto exclusivo de La Tecla, el órgano de con-trol desarrolló un sitio interactivo que permite conocer minuciosamente datos del manejo económico de las comunas. El presidente del Tribunal, Eduardo Grinberg, da más detalles y cuenta por qué lo hicieron.-Estamos desenvolviendo un plan estratégico que, como todos, tiene una misión y una visión. En la misión somos los encargados de que se utilicen los recursos correcta y legalmente; y la visión está dada en promover la transparencia. La trans-parencia es un sistema, y dentro de ese sistema, un elemento fundamental son los da-tos abiertos, el de poder dar toda la información al ciudadano y permitirle tener interacción con el Tribunal de Cuentas. Esta iniciativa está encuadrada en la promoción y el desarrollo de la transparencia, con todos los datos referidos al municipio. No solamente hay datos del movimiento administrativo, financiero y presupuestario, sino también poblacionales y de superficie, para que quien observa tenga idea de qué tipo de municipio se trata.-Espero que la tomen bien. Entendemos que este trabajo de promocionar la transparencia es de todos, no de uno solo. Poder ver a sus propios municipios en comparación con otros, también es un desafío para ellos, a los efectos de ir corrigiéndose; producir algo así como una idea de ir en busca de la mejora continua y de mayor calidad de su gestión. Poder observarse uno en el espejo de otro, a lo mejor incorpora conceptos de competencia en beneficio de la gestión pública.-Cada municipio define, con su propia política, el tipo de comunicación que quiere dar a su comunidad o a terceros. De alguna manera, también nosotros estamos rindiendo cuentas, en el sentido que le brindamos al ciudadano una información que es parte de nuestra tarea. Entendemos que cumplimos con el ciudadano en ofrecerle mayor información para que tenga mayor conocimiento del desarrollo de gestión y, a lo me-jor, pueda tener una visión en proyección hacia qué futuro va cada municipio.-Yo diría que es una etapa más. Venimos desarrollándonos, a partir del plan estratégico, y estamos incorporando nuevas formas de auditar. Cada vez más, la auditoría es una ciencia de mayor complejidad, muy estudia-da por organismos nacionales e internacionales. Y hay normas y estándares que uno debe aplicar, que obedecen al nuevo tipo de gestión y control. Esto ha cambiado mucho por la incorporación de la tecnología. Esta etapa de difundir datos abiertos es una de las tantas piezas que tiene la transparencia.-Varias. En el futuro, lo importante va a ser la digitalización total del organismo, eliminar definitivamente el papel, y que tanto control como controlado nos manejemos de manera digital. Y vendrán otras etapas, co-mo ampliar los datos estadísticos a la Admi-nistración Central y entes autárquicos. Otra es cumplir con la normativa nacional e in-ternacional que se está desarrollando, y pa-ra eso necesitamos capacitación. El control interno también es fundamental para la transparencia.-Hicimos una página con la mejor información que tenemos, y quien ingrese lo podrá apreciar. Damos datos en crudo, y posiblemente un segundo paso sea dar un análisis; porque una cosa es tener los datos en crudo de un análisis de sangre y otra cosa es llevarle el análisis al médico para que dé el diagnóstico. Todo lo que ayude al ciudadano a interpretar los datos lo vamos a hacer. También, estos datos sirven para las evaluaciones que debemos realizar por la ley de Administración Finan-ciera y nuestra propia Ley Orgánica.-Sí. Trabajamos muy bien con el tema municipal, en los plazos de la Ley Orgá-nica; con nuestras delegaciones y con el RAFAM (sistema de administración financiera para los municipios), ya el 31 de diciembre sabemos en qué estado se encuentra la Comuna, incluso con las observaciones que realizó la delegación en el año, que algunas se corrigieron y otras no. Desde ahí hay 16 meses para dictar el fallo, que son para que el alcanzado presente sus defensas y aclaraciones. Eso también está en proceso de cambio. El mo-mento del Tribunal de Cuentas es de cambio y de un crecimiento muy importante, con nuevos conceptos y nueva tecnología que se incorporan para hacer un organismo de auditoría pública moderno.-Siempre ha sido cercana. Este es un Tribunal de puertas abiertas, para que ellos puedan volcar sus inquietudes e interrogantes. Lo que sucede es que las comunas tienen sus problemas porque estamos con una Ley Orgánica con una visión de los municipios de los años 50, y la realidad es totalmente distinta. Hoy, el municipio se hace cargo prácticamente de todos losservicios que la comunidad requiere, sean de su competencia específica o de otras.Yo llamo a los intendentes jefes de gobierno por esa múltiple competencia que tienen. Este fenómeno hay que entenderlo, estudiarlo, y un día modificar las cosas para hacer de los municipios instituciones con un soporte legal acorde a los tiempos que vivimos. Nunca me hagustado la alta centralización en la ejecución del gasto, porque es un sistema que luego trae problemas.