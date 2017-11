CONURBANO Y MáS

Cara a cara: Vidal vuelve a sacar a la cancha a su principal vedette

Después de un mes y pico de descanso, regresan en Cambiemos los tan criticados pero luego copiados timbreos. Los principales referentes del espacio saldrán a la calle a reencontrarse con los vecinos, a escuchar halagos y críticas. Por estas horas se definen los destinos.

Por el momento se hace, pero siempre puede surgir algún imponderable. La referencia es para los ya populares timbreos de Cambiemos, y la frase salió de la boca de uno de los principales alfiles de la gobernadora María Eugenia Vidal.Tal como había informado La Tecla tiempo atrás, en este 2018 no electoral que se avecina los timbreos se llevarán a cabo solamente una vez por mes, preferentemente el primer sábado, de enero, el primero de febrero, el primero de marzo y así sucesivamente.Después, en 2019, será otro cantar. "Otra vez los timbreos serán protagonistas de la campaña que va a llevar a María Eugenia a retener la Provincia, para seguir transformándola como hasta ahora", se adelanta y entusiasma la fuente, en off por supuesto.Volviendo a lo que sucederá en tres días, siempre y cuando no se posponga (la principal duda pasa por la situación del ARA San Juan), saldrán a la cancha, principalmente en el Conurbano, la mayoría de los ministros, Secretarios, Subsecretarios, legisladores e intendentes.En las próximas horas quedará organizado el fixture y cada uno de los participantes sabrá qué distrito le toca y en compañía de qué dirigente. Claro, también serán de la partida los referentes locales del espacio, que aprovecharán para mostatrse con los dirigentes provinciales.Vale recordar que dentro de un par de findes, más precidamente entre el 17 y 19 de diciembre, el complejo presidencial de Chapadmalal será la sede de un "retiro espiritual" del equipo de gobierno bonaerense, que tendrá a la mismísima Vidal como pincipal presencia.Ya con el balance del timbreo hecho, el retiro será aprovechado por la mandataria para repasar las grandes líneas de su gestión 2018, luego del alivio que produjo la aprobación del Presupuesto y las leyes complementarias de tipo fiscal.