SEGURIDAD

Intendentes del PJ se le plantan a Ritondo y avisan que no cederán policías para el Operativo Sol

Con el inicio del verano a la vuelta de la esquina, un grupo de jefes comunales encolumnados dentro del peronismo abrieron el paraguas y ya adelantaron que no podrán enviarle agentes al ministro de Seguridad bonaerense. Por estas horas, el funcionario provincial y su equipo están diagramando los principales ejes del Operativo Sol.

Todavía no empezó el verano pero la temperatura ya le comenzó a levantar a algunos intendentes del peronismo. Mientras en el Ministerio de Seguridad planean por estas horas el diagrama del Operativo Sol, ya salieron varios jefes comunales del PJ a marcarle la cancha al ministro Ritondo alertando que no van a ceder policías.El primero de ellos fue el albertino Germán Lago quien mediante una nota le hizo saber al ministro la “imposibilidad por parte de la Estación de la Policía Comunal de Alberti, de suministrar efectivos para la prestación de servicios” dentro del denominado Operativo Sol 2017-2018".El Intendente fundamentó este impedimento en la escasa dotación de efectivos que prestalo que impideTras él, en el mismo sentido se expresaron una serie de alcaldes. Uno de ellos fue el mandamás de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, quien -en diálogo con La Tecla- compartió la visión de Lago y aseveró: "Yo tampoco voy a poder enviar policía".En ese sentido, Gasparini adelantó que por estas días gestiona una audiencia por este tema con el Viceministro de Seguridad, Matías aranzini para charlar este tema y no se ahorró en dejarle un palito a Ritondo: "Reunirme con él es más difícil que llegar al Papa"."Voy a tratar de hablar para que no me lleven policías porque estoy desprovisto", consideró el intendente quien además agregó que "necesito más policías para el verano porque en mi distrtio hay mucha actividad debido a que ha crecido mucho".Otro de los intendentes que habló con La Tecla, fue el de General Paz, Juan Carlos Veramendi. El jefe comunal enrolado en el peronismo apuntó que a su municpio se le va a hacer "muy difícil" enviar agentes."Nosotros precisamos a la policía acá porque la situación social está cada vez más difícil y no estamos para ceder agentes", argumentó.Quien se sumó a esta ola de rechazos en torno a ceder oficales también fue el jefe comunal de Benito Juárez, Julio César Marini: "Nuestro desarrollo turístico nos impide ceder policías para el Operativo Sol. El año pasado no nos sacaron y para esta temporada vamos a volver a pedir lo mismo porque recibimos a turistas".