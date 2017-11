CORONEL SUAREZ

Intendente se planta ante gremialistas: “No vamos a hipotecar la municipalidad”

El intendente Roberto Palacio salió a cruzar a los trabajadores municipales que realizaron una medida de fuerza en los últimos días. Ofreció a principios de noviembre el 5% de aumento, pero el Sindicato reclama el 30%.

El intendente de Coronel Suárez, Roberto Palacio, salió a rechazar el pedido de 30% que exigen los trabajadores municipales como parte de una negociación que había arrancado en septiembre y luego se truncó hasta llegar a una oferta final del 5%.“No se puede más, imposible dar un aumento mayor; al día de hoy el municipio está cerrando el año en rojo y seguramente el año cerrará con déficit”, argumentó el mandatario, alineado a Cambiemos.En declaraciones Nuevo Día Digital, Palacio rechazó de plano los planteos del sindicato, que realizó un paro de 48 horas el fin de semana, con retención de tareas los días previos. Desde la conducción explicaron que se había llegado a una propuesta de 15% a fines de septiembre, luego de una conciliación obligatoria, que contrasta con la reciente oferta del 5%.Palacio asegura que no se entiende la medida. “No se puede seguir aumentando ese déficit porque será algo definitivo, no transitorio, porque este aumento mayor, por consecuencia, es transferido como déficit a todo 2018 y nosotros no vamos a hipotecar la Municipalidad bajo ningún punto de vista, es un despropósito que el 81% de nuestros recursos se vayan en sueldos”, apuntó.La realidad de Coronel Suárez no escapa a la de varios distritos que cierran las cuentas en rojo. Incluso, algunos ya solicitaron asistencia financiera, como Tornquist, donde también gobierna Cambiemos. Palacio pone sobre la mesa el acta acuerdo que firmó con los municipales a principios de año, con una cláusula gatillo en caso que la inflación superara el 20%.“En el lapso marzo – octubre, la inflación sumó un 15%, no obstante esta realidad, igual quisimos dar un 5% de aumento en diciembre, con lo cual el aumento anual alcanzaría el 31,8% anual, un aumento que no ha tenido ningún gremio municipal y casi ninguno de la esfera privada”, explicó.El Sindicato, en tanto, pide respetar el reclamo, la que califica de “genuino”. No queremos crear roces que desprestigien el reclamo genuino, que este 30% que pedíamos en septiembre hoy tendría que ser un 50% pero nos mantenemos en ese 30 que peticionó en su momento la asamblea, cuando dictaron la conciliación obligatoria, que acatamos”, dijo Rubén Allende, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales.