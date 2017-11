FALSAS PROMESAS

La lluvia de inversiones no llega ni a una garúa

De lo anunciado, solo se completó poco más del 7 por ciento. En el número restante, el 43 por ciento se encuentra en proceso de ejecución.

La mitad de los anuncios de inversión que se hicieron desde el 11 de diciembre de 2015 está en proceso de ejecución, así lo informó el propio gobierno de Mauricio Macri. El número final de inversiones completas no llega ni al diez por ciento de lo prometido por la gestión de Cambiemos.

De acuerdo con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), los anuncios de inversión al 31 de octubre pasado alcanzaron los u$s 79.229 millones, distribuidos en 729 proyectos de 545 empresas. De ese total anunciado, se han concretado unos u$s 6157 (7,77%) y se encuentran en proceso de ejecución unos u$s 34.246 (43,22%).

"Lo que varía de proyecto a proyecto es el grado de ejecución. Hay algunos proyectos que se van a terminar en los próximos meses y otros que son plurianuales, cómo los de petróleo y gas, y minería, por ejemplo", explicaron desde la AAICI.

Según el mapa de la inversión que publica la agencia, la mayor parte de estos anuncios provino del sector Petróleo y Gas (25,1%). Le siguieron Minería (8,3%), Generación y Servicios Públicos (7,7%), Telecomunicaciones (7,6%), Desarrollos Inmobiliarios (6,8%), Renovables (5,9%), Bienes de Consumo (4,5%), Bienes Industriales (4,4%), Agroindustria (2,8%), entre otros.

Entre las empresas, los diez mayores anuncios de inversión provienen de YPF (u$s 6281,7 millones), Pampa Energía (u$s 4000 millones), Pan American Energy (u$s 3076,7), First Quantum Minerals (u$s 3000 millones), Telecom Argentina (u$s 2666 millones), Tecpetrol (u$s 2660 millones), Telefónica (u$s 2400 millones), Total Austral (u$s 2225 millones), Edenor (u$s 1800 millones).