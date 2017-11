RENOVACION Y ALGO MAS

Día clave en el PJ bonaerense: entre la oficialización y la intervención judicial

Hoy es un día D para el peronismo provincial, sin dudas. Pues se dirime entre el avance hacia los comicios del 17 de diciembre o la intervención por parte de la Justicia electoral. Esta noche vence el plazo para la oficialización de las listas y por otra parte a las 11 de la mañana el sector Justicia y Dignidad Peronista se pone cara a cara con el Juez Culotta.

"Todavía hay frentes abiertos", señala ante La Tecla una fuente cercana al número uno de la unidad Justicialista, el mandamás merlense Gustavo Menéndez, y destaca que "hoy a última hora se oficializarán los nombres de la totalidad de consejeros que integrarán en el renovado peronismo de la Provincia".Ayer, tal como publicó en exclusiva este medio, había un revuelo grande en la Segunda, pues dos sectores quieren imponer los consejeros de la sección. La lista que hacía confluir la voluntad delos jefes comunales peronistas (Ricardo Casi, Ricardo Alessandro, Oscar Ostoich y Mauro Poletti), encontró oponentes en otro alcalde de la región, el de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona y el senador provincial Sergio Berni.En efecto, por un lado la lista presentada por la mayoría de los intendentes quedó integrada en primer lugar para Casi, el segundo escalón para Ostoich, el tercer lugar para una referente de la UOM que se encolumna con Abel Furlán y el cuarto para Poletti.Esa nómina oficial parecía que era la que iba a imponerse como lista de unidad, pero la tensión pudo más y desde el otro sector sacaron a competir a sus alfiles. De hecho, la lista que por ahora exije la interna está encabezada por el propio Berni, la sigue Durañona y también la integra el referente de la UOCRA de Zárate, Julio González.Pero no es todo. Aunque no están confirmados los nombres, por estas horas hay tensas negociaciones en otras secciones y también en los distritos, donde buscan evitarse las internas, en algunos casos a partir de las nóminas observadas, muchas dfe las cuales no avanzarán, ya sea por irregularidades concretas o por conveniencia.Todo esto por un lado, todo esto tiene que ver con las definiciones de la noche. Pero hay otro encuentro trascendente, y es el que se llevará a cabo cerca del mediodía, pues desde la Justicia se convocó al sector ligado al expresidente Eduardo Duhalde, “Justicia y Dignidad Peronista”, aunque en esta el ex presidente no tiene nada que ver.Así las cosas, Oscar Diani y Omar Gadea, apoderados del espacio, fueron llamados a conciliación obligatoria ya que se trata de los únicos en presentar pedidos de intervención y suspensión de las elecciones. "Se pidió la intervención del partido y la suspensión de las elecciones por considerarlo a Espinoza, Scioli y Magario como parte de Unidad Ciudadana", señaló Gadea tiempo atrás.En tanto, hace instantes, en la previa del encuentro, el propio Gadea dijo que "la reunión a la que nos cita Juan Manuel Culotta nos genera mucha expectativa porque creemos que a la Justicia no le queda otra que en un tiempo prudencial, antes de fin de año, intervenir el partido, no porque lo decimos nosotros, sino porque a lo largo del tiempo han violado la Constitución y la Carta Orgánica del partido y los pactos vigentes"."No actuaron con lealtad, ética, ni de manera legal, puesto que tenemos a un presidente como Espinoza, que es de Unidad de Unidad Ciudadana y a un vicepresidente a nivel nacional, Daniel Scioli, que también es de Unidad Ciudadana, frente que enfrentó en los últimos comicios al Partido Justicilista", dice sorprendido el dirigente PJ, y exclama que "las cosas están muy mal".Por último, expresó que "al firmar la declaración jurada como candidatos de Unidad Ciudadana y someterse a las regflas y normas de ese espacio, quedan automáticamente fuera del PJ, pues así lo indica nuestra Carta Orgánica", y recalcó que "no sabemos con quién nos vamoa encontrar en la conciliación, si con gente de Unidad Ciudadana o con gente del PJ".