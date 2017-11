LOS TOLDOS

Lejos de la tensión patagónica, municipio de Cambiemos organiza el Festival Mapuche

La cita es en Los Toldos, partido de General Viamonte, los días 2 y 3 de diciembre. Y se celebra nada más y nada menos que el Festival Mapuche, justamente en estos días que la tensión entre el Gobierno y ese pueblo originario se hace sentir con fuerza en la Patagonia, debido a la muerte de Rafael Nahuel.

"Vení a Los Toldos y conocé una moda que no pasa de moda. Una fiesta a cielo abierto donde el telar Mapuche será el eje del evento", dice el convite realizado desde la Comuna que lidera el referente de Cambiemos, Franco Flexas."En el festival se podrán apreciar y comprar las distintas prendas y diseños confeccionados con esta técnica ancestral y también elegir, tomar talleres de tejido e hilado entre un amplio ofrecimiento", añade la gacetilla de invitación.Pero no queda sólo ahí. El festival propone además un acercamiento a la cultura mapuche a través de la música, gastronomía, lengua, medicina y cosmovisión de este pueblo. Por lo que se podrá disfrutar de dos días de shows, circuitos turísticos, seminarios y comidas que dejara a más de uno sorprendido.Vale destacar que Los Toldos es un pueblo ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la Capital Federal y fue siempre conocido por ser el lugarnatalicio de Eva Perón, por su Monasterio Benedictino (cuyo referente es el padre Mamerto Menapace) y por ser cuna de los mejores quesos del país (el Festival del Queso que se realiza en marzo).Pero Los Toldos, debe su nombre a la gran comunidad mapuche que llega en 1860 con el Cacique Ignacio Coliqueo. Y se asienta en la zona hasta el día de hoy. Y por eso, claro, la gran fiesta Mapuche del próximo fin de semana.“Durante 10 años se realizó en Los Toldos la Fiesta de Telar Mapuche. Debido a que los últimos años se desvirtuó de su idea original se dejó de hacer y este año hemos decidido rearmarla con un enfoque más integral. Mostrando no sólo los tejidos, sino también otros aspectos de la cultura Mapuche como la música, gastronomía o medicina", se informó.En tanto, hay que saber que a través de la secretaría de desarrollo económico, mediante un programa de Argentina Trabaja, y junto a una de las comunidades Mapuches se formó el taller de hilado y tejido artesanal con el cual hemos logrado completar la cadena productiva, impulsando la producción ovina local.En el taller toman el vellón, hilan la lana, la lavan, la tiñen con tintes naturales y finalmente la tejen en el telar. Y en el Festival Mapuche habrá profesionales en técnicas de tejido dando talleres prácticos, seminarios y conferencias.También en horas de la mañana saldrán combis que recorrerán los caminos de “La Tribu”, guiadas por integrantes de las comunidades contando historias y anécdotas de los diferentes puntos del circuito.