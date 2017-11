CAMPAñA

Polarización full time: Cristina pone en órbita una web contra la reforma jubilatoria y laboral

Bajo la consigna UNITE para #FrenarElSaqueo Unidad Ciudadana lanzó hoy una campaña "contra el ajuste jubilatorio y la flexibilización laboral que intenta imponer el Gobierno de Mauricio Macri". Los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen podrán inscribirse en la web para recibir la información en forma directa.

La polarización no descansa. Las elecciones pasaron pero Cristina sigue parándose en las antípodas de Mauricio Macri y las políticas del gobierno de Cambiemos.Ahora, Unidad Ciudadana lanzó una web "antiajuste" donde promocionan la campaña UNITE., la web "busca informar sobre los cambios en la legislación que intenta imponer de forma exprés y sin el debate necesario el gobierno nacional, al tiempo que incentiva a la defensa genuina de los ciudadanos y ciudadanas a partir de su participación en las redes sociales sumando ideas y propuestas".En el sitio web https://unidadciudadana.org/unite se realizarán distintas acciones de difusión, convocatorias y se pondrán en circulación diferentes materiales informativos sobre como impactarán en el caso de aprobarse en el Parlamento las distintas reformas de este ajuste para los trabajadores y los jubilados.En este sentido, se destaca que "el saqueo que intenta realizar el gobierno nacional a trabajadores y jubilados no es sólo económico sino tiene que ver también con la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores y jubilados de nuestro país".En ese sentido, desde UC afirmaron que "en el caso de los cambios y ajustes propuestos para el sistema jubilatorio, por ejemplo, de aprobarse la propuesta de Cambiemos cada jubilado que cobre la mínima en el mes de marzo, cuando debería realizarse su próxima actualización, perderá $566 pesos. Es decir, casi el 8% de su actual haber, ya que con la fórmula propuesta por Macri pasaría de cobrar $7.246 a tan sólo $7.660, en vez de los $8.226 que cobraría con la fórmula vigente".Asimismo, señalan desde el kirchnerismo, "en el caso de aprobarse el proyecto de flexibilización laboral enviado por el oficialismo, no sólo los trabajadores y trabajadoras deberán pagar su propia indemnización, sino además las condiciones de empleo podrán ser modificadas sin previa consulta y se fomentará el trabajo informal incentivando al trabajo no registrado".