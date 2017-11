CONFERENCIA

El Gobierno defendió la represión en el Sur

Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano respectivamente, aseguraron: "nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, dieron este lunes una conferencia de prensa por la muerte de un joven mapuche en las afueras de Bariloche.

"Estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame", comenzó Bullrich quien luego dijo que quería "caracterizar y conceptualizar que estamos en una situación frente a grupos violentos, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina y que no reconocen el Estado".

Según la titular de Seguridad, corresponde distinguir a los grupos originarios que no son de protesta con otros que son de "violencia política" por lo que corresponde enmarcar lo que sucedió en Mascardi con lo que sucedió en hoy Chile.

"Llevamos adelante una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley", expresó Bullrich. Cabe destacar que, Rafael Nahuel murió baleado el sábado en un operativo de desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, luego de recibir un balazo ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar órganos vitales, y que el disparo provino de una pistola calibre 9 mm .

La ministra Bullrich subrayó que desde su cartera instruyó a las fuerza de seguridad federales y que "no van a aceptar ninguna orden ilegal ni anti jurídica que invierta el rol que significa que un lugar no pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a las fuerzas, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio".

Y dijo que desde el Ejecutivo están abiertos al diálogo "con todo grupo pacífico", pero insistió en que no "va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley".

"Los argentinos tenemos que aprender que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos, el Estado debe ejercer su rol en la sociedad", remarcó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Consultada sobre los hechos donde fue muerto el joven Rafael Nahuel, Bullrich dijo que “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no: el Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

Además, Bullrich indicó que “cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar todavía están los violentos y los violentos le mintieron al juez porque le dijeron que se iban a entregar y no lo hicieron”.

Y expresó que “entramos a todo el Estado argentino” en referencia a que si el Ministerio de Seguridad no actúa es porque el juez no da autorización. "El Estado tiene todas las condiciones para entrar a cualquier lugar que le ordene un juez y ya lo hemos demostrado, para hacer cumplir la ley", señaló la ministra.

En este sentido, señaló que según el informe de las fuerzas de seguridad se utilizaron "armas de grueso calibre".

"Las armas están ahí o ya las sacaron. ¿Por qué? Porque no se pudo entrar más, la patrulla bajó y fue desarmada. Todas las armas que se utilizaron en contra de la Prefectura están ahí o se las llevaron, seguramente ya se las llevaron", insistió Bullrich.

Luego contó que el grupo “RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente y los queremos separar de otros grupos mapuches” y aseveró que “había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de 20 centímetros ” en poder de los mapuches que estaban en Mascardi.