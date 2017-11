Alcalde dice que le será "casi imposible" pagar sueldos y pide ayuda a Provincia

Sergio Bordoni, alineado a Cambiemos, explicó que aún no puede lograr la sustentatibilidad del municipio. Ya aumentó las tasas un promedio del 30%. Cuestionó, al mismo tiempo, los aumentos en las tarifas y en el combustible, que impactó en las arcas municipales.

Pacto Fiscal. Competitividad. Reajuste de tarifas. Compromiso. Esfuerzo. Los intendentes han escuchado cantidad de veces estas palabras en el último tiempo, pero no todos las han tomado de la misma manera.El jefe comunal de Tornquist, Sergio Bordoni, alineado a Cambiemos, salió a decir que le será “casi imposible” pagar los próximos sueldos y el aguinaldo, cuando se aproxima fin de año. Al mismo tiempo, reconoció que sólo lo podrá hacer si aparece una asistencia financiera de la Nación o la Provincia, según publicó La Nueva.El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad días atrás el Código Tributario Municipal, que incluye incrementos en la Tasa por Servicios Urbanos (ex ABL), agua y Tasa de Salud, de 30%. En tanto, el valor de la Tasa Vial se incrementará en un 50%.“Ser honesto y transparente es inmediato, lo que no se puede cambiar de la noche a la mañana es la situación económica. Hay que hacerlo de manera paulatina”, dijo. “Terminamos de ganar las elecciones y al otro día teníamos un aumento del 12 % en combustible, lo que impacta directamente en la economía municipal”, agregó.En ese sentido, dijo que distritos como Puán y Pringles están complicados económicamente tanto como Tornquist y defendió el aumento del 30% de las tasas. “Era imposible bajarlas”, admitió, pese a que había sido un pedido del gobierno bonaerense.Bordoni lamentó no haber podido darles un aumento a los municipales. "No se puede pensar que en dos años voy a hacer sustentable a un distrito que nunca fue sustentable".