REFORMA LABORAL

Aumentan la presión contra sindicatos peronistas por la movilización del miércoles

La medida es convocada por las dos CTA, la Bancaria, Camioneros y la Federación de Cooperativas. Se adhieren los partidos de izqueirda, pero faltan sindicatos peronistas de peso, que mantienen una posición distante en línea con el acuerdo de la CGT con el Gobierno.

A pocos días de una movilización al Congreso en contra de la reforma laboral, dirigentes y sectores sindicales incrementaron la presión contra sindicatos alineados con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convalidó varios puntos del proyecto del Gobierno y que se mantiene distante de la convocatoria.La movilización fue convocada por la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, la CTA Autónoma, encabezada por Pablo Micheli, la Asociación de Trabajadores del Estado, a cargo del bonaerense Hugo Godoy, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). A la convocatoria se plegaron diferentes partidos de izquierda.Pablo Moyano, de Camioneros -el sindicato mantiene un conflicto con el Gobierno por la empresa de correos OCA-, Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, y el jefe de la CTA de los Trabajadores y diputado electo por la Provincia de Buenos Aires, Hugo Yasy, son las caras visibles de la protesta.Yasky fue uno de los últimos que lanzó dardos contra la cúpula cegetista. Pronosticó, en diálogo con radio 10, una “marcha multitudinaria” para las 15 del miércoles e instó a los sindicatos de raíz peronista a "no quedar en la banquina de la historia"."Quienes consientan la quita de los derechos que logramos con el primer peronismo después que no vayan al cementerio los 17 de octubre a mostrar lágrimas de cocodrilo", advirtió, de cara al tratamiento del proyecto de reforma laboral.Según manifestó, el lider de la CTA aspira a que a la movilización de este miércoles implique el inicio de “una lucha sostenida” para evitar la quita de derechos y el avance sobre los haberes jubilatorios.La CGT negoció 14 puntos de la reforma planteada por Macri, en la que muchos aspectos como la compensación de horas por trabajo de días no laborables o la ley de pasantías quedarán fuera de este marco de discusión. El Gobierno busca con el proyecto “la formalización del empleo; baja de la litigiosidad; generar empleos; aumentar la productividad; proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar la formación continua". Pero, no obstante, las quejas no se hicieron esperar.La marcha está convocada al Congreso para el miércoles 29 a las 15.El Frente de Izquierda, por su parte, ya manifestó que realizará una columna independiente en la movilización, con abiertas críticas, incluso, para las entidades organizadores por la demora en la convocatoria.“Los dirigentes de los sectores convocantes, muchos de ellos alineados con el kirchnerismo, han dejando pasar un mes sin llamar a ninguna movilización, facilitando de hecho la negociación que hizo el triunvirato de la CGT con el gobierno de Macri. Al mismo tiempo eligieron como fecha para la movilización el 29 de noviembre cuando la ley Previsional se votaría el 30, al día siguiente”, planteó el Frente de Izquierda, en un comunicado.En tanto, Izquierda al Socialismo le reclamó al arco sindical “un paro general y un plan de lucha nacional hasta derrotar este paquetazo” y abogó por la mayor unidad de todos los que se oponen al proyecto y por instancias plenarias”.La CGT, en tanto, busca cambios a la reforma previsional que el Congreso piensa tratar en el recinto esta semana. Van a pedir que se revise la fórmula propuesta, que implicaría una pérdida de entre 7 y 8 puntos en el haber que debería recibir cada jubilado desde marzo.