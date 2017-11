ADVERTENCIA

El mensaje de Gustavo Menéndez a Cristina Fernández: "El Partido Justicialista no tiene jefes"

En otro fragmento de la entrevista que el próximo presidente del PJ bonaerense mantuvo con La Tecla, habló sobre la vinculación que el peronismo bonaerense debe tener con la ex Jefa de Estado.

La larga charla que el próximo conductor del peronismo bonaerense mantuvo con La Tecla tocó distintas aristas y el feddback que el partido buscará tener con la expresidenta fue uno de ellos.



En ese sentido, Gutavo Menéndez no le sacó el cuerpo y consideró que Unidad Ciudadana debe formar parte de as discusiones que tiene el PJ.

-Me parece que Unidad Ciudadana tendría que ser parte del PJ. Pero sí, seguramente. El hecho de que Cristina tenga la vocación de hacer crecer a UC es muy bueno, porque ese espacio tiene la posibilidad de hacer ingresar a sus filas a sectores que no vendrían al PJ, como pueden ser los independientes, socialistas y radicales. Por otro lado, no me imagino a Diego Bossio sumándose a UC, pero sí al PJ. Lo mismo con Moyano, con Massa. Desde el PJ podemos reconstruir el peronismo en todas sus vertientes, y después, con la vocación frentista, poder confluir en un correlato electoral con UC y otras fuerzas.-Sí, nosotros estamos apostando a la reconstrucción del peronismo.-No, he hablado con ella toda la semana y ha manifestado una voluntad inquebrantable de que nos unamos.-No, no tiene un nombre. Su candidato es la unidad, y respeta las posiciones.-Yo vengo del peronismo más ortodoxo, nunca fui de las filas del kirchnerismo. Sí considero que sigue siendo la líder más importante que tiene el peronismo en el país. Yo estoy en contra del concepto de jefes, porque, como decía Perón, “conducir no es mandar, es persuadir”. El peronismo no tiene jefes, tiene conductores o líderes.