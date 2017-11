DECLARACIONES

Los radicales quiebran una lanza por las medidas económicas del gobierno bonaerense

Con posiciones que van desde justificar el “impuestazo” hasta apelar al pasado reciente (gobierno peronista), los jefes comunales boinas blancas sacan la cara por la gestión de la Provincia.

Lejos de posiciones “rebeldes”, los intendentes radicales han salido a “bancar” casi en masa las medidas económicas y fiscales de la gestión de María Eugenia Vidal. Por distintos motivos y con diferentes argumentos.En ese sentido, Miguel Angel Gargaglione, alcalde de San Cayetano y hombre fuerte entre los jefes comunales boinas blancas, aseguró: “No me siento entre la espada y la pared”. Y añadióque se esforzará “por hacerles entender (a los ruralistas) que estamos mucho mejor que antes. Pero, por sobre todas las cosas, hay futuro y hay previsibilidad. Que hagan el esfuerzo porque vale la pena”.A su turno, el jefe comunal de Suipacha, Alejandro Federico (UCR), dudó de que este conflicto pueda hacerle “pagar el pato” desde el punto de vista electoral. Además apostó por “entenderse en una mesa de diálogo; porque si la tenemos acá, en Suipacha, que es un municipio chico, desde el ministerio correspondiente también se atienden los reclamos si es que algún tema no se termina de entender”.Por otra parte, los intendentes radicales confían en aplacar la bronca de los productores siendo cuidadosos en los incrementos de tasas comunales, como la Red Vial.Además, el discurso de la mayoría de los jefes comunales tiene un punto de conexión con el de los ruralistas, enfadados o no tanto: el señalamiento hacia la gestión anterior.“No hay más que mirar la televisión y ver qué pasa en Comodoro Py con los dirigentes que tuvimos en la gestión anterior “, lanza el intendente suipachense.La afirmación es refrendada por su par de San Cayetano: “La Provincia y el país en la gestión anterior eran un verdadero desastre”.