ENTREVISTA

Evert Van Tooren: "Mi gran sueño es ser intendente"

El titular de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, recibió a La Tecla para un mano a mano. La gestión y los desafíos a futuro, con el sueño de la revancha en Esteban Echeverría

“Nunca me hicieron una nota con tanta producción”, dice, entre risas y una indisimulable expresión de sorpresa, el actual subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Evert Van Tooren.El joven funcionario, a cargo de una dependencia estratégica para la política social del gobierno de María Eugenia Vidal, confiesa no estar demasiado acostumbrado a las entrevistas periodísticas. Luego de los preparativos en su iluminado despacho en la ciudad de La Plata comienza la charla: urbanizaciones, escrituras, su militancia en Esteban Echevería y la marca de la Provincia.-¿Cómo se viven estos días, pasadas las elecciones y las negociaciones por la aprobación del Presupuesto?-Contentos, ahora más tranquilos (risas), por la aprobación del Presupuesto; porque es algo muy importante. Y también por el trabajo que se viene ahora en la subsecretaría.-Los legisladores hicieron los deberes que pidió la gobernadora Vidal: aprobaron Presupuesto, Pacto Fiscal y el resto de leyes impositivas. ¿Qué va a significar para el trabajo de la subsecretaría tener estas herramientas?-Lo que va a significar es más trabajo, pero un trabajo reconfortante, porque muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires se van a beneficiar a través de diferentes iniciativas; y con la presencia fuerte del Estado, dando los servicios y las herramientas que la gente necesita.-La firma del acuerdo entre la Nación y las provincias involucró también que Buenos Aires va a recibir unos 40.000 millones de pesos extras del Fondo del Conurbano. ¿Esto podrá traducirse en partidas extraordinarias para la subsecretaría?-Habría que preguntarle a Hernán (Lacunza, ministro de Economía bonaerense). Desde ya, cuanto más presupuesto tengamos va a ser mejor, porque más vamos a poder urbanizar, más escrituras vamos a poder entregar; pero todo el trabajo de la subsecretaría ya está cerrado en cuanto a los fondos de los que vamos a disponer. Si después viene más, mucho mejor.-Luego del triunfo electoral de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal y varios funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial, insistieron con que no había que dormirse en los laureles. Si hablamos de proyectos, ¿cuánto tiempo cree que necesitaría para concretar todos los proyectos que tiene para esta subsecretaría?-No sé exactamente cuánto tiempo, pero seguramente no alcanza una gestión porque, por ejemplo, en la Provincia tenemos más de 1.500 villas. Lo que creo es que debemos tener una planificación seria en el mediano y largo plazo, y esté quien esté, que siga con lo planificado. Obviamente, siempre puede haber modificaciones de acuerdo con lo que vaya pasando,o de acuerdo al presupuesto que uno va teniendo. Pero si hay una planificación seria, creo que, venga quien venga, vamos a poder resolver muchos de los problemas que tienen hoy los vecinos de la provincia de Buenos Aires; sobre todo en lo que tiene que ver con la regularización dominial.-Hablamos entonces de un “paquete” completo: urbanización y escrituras…-Claro, se trata de algo más importante. De darle a la gente no una aspirina, donde le calmás el dolor por un momento, sino solucionarle el problema de fondo que tienen muchos sectores postergados. Y no es tampoco “bueno, le damos la cloaca, el pavimento y nos vamos”, sino que el Estado esté permanente, que esté presente de manera constante con un destacamento policial, con una salita de primeros auxilios, con un colegio. Es una solución completa y de verdad.-Se termina el año y es una buena época para los deseos, pensando en el 2018. ¿Cuál pondría en la cartita a los Reyes Magos o a Papá Noel para los bonaerenses?-Para los bonaerenses pediría que sigamos haciendo una gestión en la que le podamos resolver los problemas; sabiendo que son muchos, pero que estamos trabajando para resolverlos. Que podamos tener mejores hospitales, una educación de calidad, pero siempre trabajando en equipo. La verdad que tenemos un equipo de trabajo espectacular, encabezado por la gobernadora Vidal y el jefe de Gabinete, Federico Salvai, que es un fenómeno.-¿Y para usted en lo personal?-En lo personal, mi gran sueño es ser intendente de Esteban Echeverría, porque yo disfruto la gestión de la provincia de Buenos Aires. Estoy feliz y lo vivo con mucho placer, porque estamos en una subsecretaría en la que entregamos felicidad.