Reparos al proyecto para que Municipios paguen por los vecinos que se atiendan en otros distritos

La propuesta, que comenzó a discutirse en Pilar, es mirada con cierta cautela en la región, aunque un intendente ya salió a manifestar su rechazo. Quieren que la atención de los vecinos fuera de sus distritos de origen pueda ser base para re-discutir la coparticipación por Salud.

La propuesta del intendente de Pilar,, para que otros municipios le paguen por los vecinos foráneos que reciban atención médica en su distrito, ya genera rispideces en la región, mientras la semilla de la iniciativa rueda por el Concejo.Consultado por, el intendente de Escobar,, se mostró sorprendido por la noticia y dijo no estar al tanto del detalle de la iniciativa., afirmó el jefe comunal de Escobar.La propuesta del intendente de Pilar, como contó este medio, se diferencia de proyectos similares en la región, donde los vecinos que vienen de otros distritos deben pagar un bono contribución para atenderse en un hospital fuera de su jurisdicción.El intendente de Escobar, sin embargo, se molestó con la propuesta. "Desde que inauguré el centro pediátrico en Savio atiendo cientos de vecinos de Pilar porque del otro lado no hay guardia y no tomo semejante actitud. Si quiere ahorrar costos en salud tiene que tratar que se terminen los hospitales del Bicentenario de Garín por ejemplo”, planteó Sujarchuk.El pilarense presentó la situación en la última reunión del Consorcio de la Región Norte 2, que se realizó en Escobar en la que estuvieron Sebastián Abella (Cambiemos, Campana); Leonardo Nardini (PJ, Malvinas Argentinas) y Julio Zamora (FR, Tigre) Allí expuso que tenía un problema con los “extrapartidarios”, tal como se encargó de explicar a los medios locales.Sin embargo, desde Malvinas Argentinas señalaron aque en la reunión no se planteó la posibilidad que los municipios tuvieran que hacerse cargo económicamente de los vecinos que van a atenderse a otros distritos. “Habrá que ver cuándo se presente el proyecto definitivo. Así lo podemos analizar”, indicaron desde el entorno deEn el proyecto de Ordenanza Impositiva y Fiscal para el año próximo, el mandatario de Pilar contempló la Tasa por Servicios Asistenciales, tributo que el mandatario que quiere poner en consideración con los otros mandatarios de la región, aunque no para 2018.“Lo que hace la tarifaria es habilitar esa posibilidad, pero no es algo que tengamos previsto para el 2018. Les avisé ayer (por el miércoles) a los intendentes de Malvinas Argentinas, Escobar, Tigre, que tenemos que lograr un mayor conocimiento de la cantidad de atenciones que hacemos acá, y el costo que eso implica para la comunidad pilarense, porque eso sale de los impuestos que pagan los vecinos, y. Estoy seguro que eso pasa también cuando vecinos pilarenses van a atenderse a otros municipios, así que, argumentó Ducoté a la prensa.La iniciativa, dijo, puede ser una basa para rediscutir lo que se coparticipa por la Salud. Y contó que el tema ya se lo llevó a funcionarios de la cartera de Salud, que dirige