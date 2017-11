Cristina pide que desistan de acompañarla en su jura para apoyar el freno a la reforma laboral

PEDIDO

La ex Jefa de Estado que jurará como presidenta el próximo miércoles 29 de noviembre solicitó a la gente que iba a nuclearse en la plaza del Congreso que no asistan para concentrar fuerzas en contra de la reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno. "Ese día el esfuerzo de todos tiene que estar junto a los trabajadores para que el Gobierno escuche que no se puede ir para atrás", afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner jurará como senadora nacional el miércoles 29 de noviembre y para ese día ya se había lanzado una campaña por las redes sociales para acompañar a la ex Jefa de Estado.



Enterada de esto y en concordancia de la fecha con una marcha convocada para ese día por distintos sindicatos para frenar el intento de reforma laboral, la ex Jefa de Estado pidió que la gente que iba a concentrarse frente a la plaza del Congreso Nacional que evite hacerlo en pos de darle mayor fuera al reclamo de los trabajadores.



"Hola, el próximo miércoles 29 a las 15 horas, los trabajadorxs de distintas centrales sindicales y gremios se van a movilizar al Congreso contra el ajuste laboral y el saqueo al sistema previsional y los jubilados. Ese mismo día, por la mañana, juro como Senadora Nacional y muchos compañeros me habían manifestado la intención de acompañarme en ese momento. Les agradezco de corazón, pero creo realmente que ese día el esfuerzo de todxs tiene que estar junto a los trabajadores para que el Gobierno escuche que no se puede ir para atrás, que no queremos seguir perdiendo derechos", reza el texto escrito por puño y letra por la exmandataria..



Y agrega: "Entre todos debemos recordarles que en campaña te prometieron que no ibas "a perder nada de lo que ya tenés".



Cabe destacar que la concentración para recibir a Cristina es impulsada por fuera de las agrupaciones militantes vinculadas al kirchnerismo y esta convocada para ese mismo días pero a partir de las 9:30 horas



Se trata de una convocatoria espontanea que se realiza a través de distintas redes sociales y aplicaciones como Twitter, Facebook, grupos de Whatsapp y Telegram y por la cual la exmnadataria pospuso una gira que evaluaba realizar por Europa.

