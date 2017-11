INFORME

Los desobedientes del Boletín Oficial

Los intendentes deben publicar decretos, resoluciones y ordenanzas en sus sitios web, de acuerdo a una ley de 2012. Sin embargo, la premisa no siempre se cumple como corresponde

Más de una decena de municipios de la Provincia no cumplen con la publicación del Boletín Oficial. La cifra, no obstante, puede multiplicarse varias veces si se tiene en cuenta la falta de apego estricto a lo que manda la legislación actual.Así se desprende de datos oficiales de la Secretaría Legal y Técnica bonaerense y de un relevamiento que La Tecla realizó de los sitios digitales de las comunas, donde se deben publicar, al menos una vez al mes, decretos, resoluciones y ordenanzas, tanto del gobierno comunal como del Concejo Deliberante.La posición en offside no se ciñe a un color político. Según la Dirección de Coordinación Institucional y Gestión de Proyectos de la Provincia, son trece los distritos que no cuentan con un boletín propio, y que tampoco han adherido a la plataforma institucional que preparó el Ejecutivo bonaerense, que cumplió un año la semana pasada.Figuran en esa lista, por el peronismo, La Costa (Juan Pablo de Jesús), Escobar (Ariel Sujarchuk), Esteban Echeverría (Fernando Gray), Hurlingham (Juan Zabaleta), Marcos Paz (Ricardo Curutchet) y Merlo (Gustavo Menéndez).Pero también aparecen los vecinalismos de Carmen de Areco (Marcelo Skansi), Zárate (Osvaldo Cáffaro) y Tres Arroyos (Carlos Sánchez), además del massista de General Las Heras (Javier Osuna). Completan el pelotón los que están enrolados en Cambiemos: Maipú (Matías Rapallini), San Vicente (Mauricio Gómez) y San Miguel (Javier Méndez). Este último es el distrito que gobernó hasta el año pasado Joaquín de la Torre, hoy ministro de Gobierno, una de las autoridades de aplicación.Igual, algunos de estos distritos, como Hurlingham, realizan la publicación por medio de cartelera y aseguran que están “dentro de la reglamentación”.La indicación del Boletín Oficial corre desde el 20 de diciembre de 2012, cuando se introdujo cambios a la Ley Orgánica de las Municipalidades, una suerte de carta magna que regla gran parte del funcionamiento administrativo de los diversos municipios. Bajo el capítulo de “atribuciones y deberes” se incluyó al boletín.De acuerdo a esa ley, las comunas deben confeccionar el Boletín Oficial Municipal “como mínimo, una vez por mes”; y establece que debe ponerse “en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad”, así como incorporarse a “la página web oficial del Municipio, sin restricciones”.Tras el cambio de gestión, la Secretaría Legal y Técnica examinó en 2016 los sitios digitales de las 135 municipalidades, su accesibilidad y la forma de consulta. La evaluación no arrojó un balance positivo.“Esa exhaustiva investigación nos mostró que el 50 por ciento de los municipios bonaerenses in-cumplían el mandato legal de contar con un Boletín Oficial Municipal para publicar los decretos, ordenanzas y resoluciones”, afirmó a La Tecla Mauricio Redigonda, director de Coordinación Institucional y Gestión de Proyectos de la Secretaría Legal y Técnica.Como respuesta, la Provincia lanzó el Sistema de Boletines Municipales (SIBOM) que, aunque no es obligatorio, ofrece una plataforma para que los municipios carguen sus normas. Fernanda Inza, quien asumió a fines de ese año al frente de Legal y Técnica, continuó el plan, cuya meta es ampliarlo. Ya se suscribieron 72 distritos.De los adheridos al SIBOM, once aún no han publicado las normas en la plataforma. De todos modos, desde Provincia explican que los incumplimientos no son actualmente sancionados, porque no lo permitiría la autonomía municipal.