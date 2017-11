Caso Maldonado: la autopsia confirma que murió de "asfixia por inmersión"

La junta médica se expidió sin disidencias. Concluye en que la causa de la muerte fue inmersión, sin presencia de marcas ni golpes.

La junta médica que realizó la autopsia al cuerpo deconcluyó, sin disidencias, que el artesano murió ahogado, estableciendo que la causa del deceso fueayudada por "hipotermia".Algunos de los peritos coincidieron en que Maldonado estuvo 53 días en el Río Chubut mientras que otros aseguran que no fueron más de 60. Un tercer grupo cree que el cuerpo del joven artesano estuvo 73 días bajo agua., hermano de Santiago, confesó que tiene "más dudas que antes, está claro que no murió porque estuviera de turista en el río, murió en medio de la represión ilegal de la Gendarmería".En tanto,, abogada de la familia Maldonado, aseguró que "la fecha de muerte no es exacta. No podemos concluir cómo ni cuándo falleció Santiago, pero sí que estuvo siempre en el mismo habitat, en el mismo río".