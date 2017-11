CONFLICTO

La interna después de la unidad: los peronistas entre la conformidad y la no representación

Tras la conformación de que Menéndez y Gray tomarán el control del PJ bonaerense, el intendente de Moreno, Walter Festa, y su par de San Antonio de Areco, Francisco Durañona representan dos posturas distintas dentro de la nueva era pejotista. El primero celebra la unidad. El segundo sostiene que al interior no se lo escuchó.

Al PJ bonaerense no le fue fácil evitar una interna y ahora sobre el horizonte de la nueva etapa que deberá encarar la conducción ya amanece otra.El intendente de Moreno, Walter Festa, salió destacar la importancia de haber alcanzado una lista de unidad en el Partido Justicialista Bonaerense. “El peronismo de la provincia de Buenos Aires ha logrado acordar una lista en la que estamos representados los distintos sectores bajo una misma bandera, la de la Justicia Social”, expresó Festa.“Los peronistas tenemos que estar unidos y celebramos con profunda alegría este consenso que tendrá la obligación de defender los derechos de los bonaerenses”, enfatizó el intendente de Moreno.Por último, Festa destacó que “a partir de la elección de las nuevas autoridades del Partido tenemos que fortalecer más que nunca la unidad del peronismo, convocando a todos los actores que quieran formar parte de un espacio común y de un proyecto nacional y popular”.No obstante, quien no parece estar de acuerdo con la postura de Festa es su par de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona dejó entrever días atrás que la "unidad" no parece ser tal."Algunos Intendentes Peronistas no estamos a favor de seguir profundizando la conurbanizacion del Peronismo ni de entregarle el PJ Bonaerense a Macri-Vidal. El interior, la mirada sobre el arraigo, la producción, el hábitat, sigue ausente de esta coyuntura", esbozó.En ese sentido, además, previo a la definición de la conducción, había señalado que se trataba de "una disputa de poder entre dirigentes del Conurbano que no han planteado absolutamente ningún tipo de propuestas o un programa para el partido, ni una construcción alternativa al programa de Macri y de Vidal”.