ACCIDENTE

Macri promete investigación profunda por el ARA San Juan

El Presidente habla en conferencia de prensa sobre el accidente del submarino. Agradeció a la comunidad internacional y pidió no sacar conclusiones apresuradas ni buscar culpables.

ARA San Juan

El presidenteprometió hoy una investigación profunda para conocer qué pasó con el submarinoTambién pidió no sacar conclusiones apresuradas ni buscar responsables hasta no conocer la verdad de lo que pasó.El jefe de Estado agradeció, además, el apoyo de la comunidad internacional que se acercó a colaborar en la localización del submarino, del que no se tiene noticias desde su último contacto el pasado miércoles 15 de noviembre.Macri aseguró que se necesita un esclarecimiento para, dijo, para agregar que