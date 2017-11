DEBATE

Pilar busca que otros municipios le paguen por foráneos que se atiendan en sus hospitales

El intendente Nicolás Ducoté desempolvó un viejo proyecto para sustentar el financiamiento de la salud. A diferencia de otras iniciativas, no quiere que la carga recaiga sobre los vecinos sino sobre los jefes comunales. Pide una discusión pareja y repartir cargas.

otros municipios le paguen una compensación económica

Hoy Pilar recibe el 30 y 40 % de pacientes de otros”

El intendente de Pilar,, busca abrir una discusión para quepor los pacientes que no son oriundos del distrito y que, sin embargo, se atienden en los hospitales municipales.El financiamiento de los servicios de salud municipales es un viejo tema de análisis en las cuentas públicas. La idea ya se implementó en forma sui generis –con carga al vecino y con polémica en muchos casos– y reflota cada vez que los números no cierran.A diferencia de las propuestas previas, la iniciativa de Ducoté es que la tasa por atenderse en su distrito siendo de otro “no la pague el mismo vecino”. Por eso mismo, la idea del intendente de Pilar es sentarse en una misma con sus pares de la Primera y discutir el tema.“La idea es abrir un ámbito de discusión con distritos vecinos para ver de que maneran se balancean los gastos de un lado y del otro de los limites del partido., explicaron adesde el Municipio.La propuesta sobre la que aún no se informó ningún programa en concreto ya se echó a andar, no obstante, en el Concejo Deliberante y generó rechazo en la oposición. Unidad Ciudadana como el Frente Renovador consideraron que no resuelve la problemática. Aún así, Ducoté defiende la medida.El municipio de Cambiemos quiere empezar a cruzar información al respecto y “ordenar los procesos para que beneficien a los vecinos de cada lugar”, y mejorar el sistema de salud local a partir de los recursos que se puedan obtener.Todo, sin embargo, está aún en pañales, aunque no deja de generar controversias. En el proyecto de Ordenanza Impositiva enviada al Concejo Deliberante ya figura la Tasa por Servicios Asistenciales, semilla del proceso de discusión al que aspira Ducoté con otros intendentes. Sin embargo, no queda claro cómo será el mecanismo y la implementación a partir del próximo ejercicio.“Lo que hace la tarifaria es habilitar esa posibilidad, pero no es algo que tengamos previsto para el 2018. Les avisé ayer (por el miércoles) a los intendentes de Malvinas Argentinas, Escobar, Tigre, que tenemos que lograr un mayor conocimiento de la cantidad de atenciones que hacemos acá, y el costo que eso implica para la comunidad pilarense, porque eso sale de los impuestos que pagan los vecinos, y a veces también se demora la atención de vecinos pilarenses, por la atención a vecinos de otros distritos. Estoy seguro que eso pasa también cuando vecinos pilarenses van a atenderse a otros municipios, así que es necesario empezar a ordenar el sistema de salud de la región”, argumentó Ducoté.La discusión puede tener su impacto en la coparticipación, dado que en la actualidad uno de los factores que construye el índice de reparto es la cantidad de efectores de salud en el distrito, según perfil de complejidad y camas disponibles, además de ítems como el registro de consultas médicas, el número de egresos de los lugares de internación de hospitales y la cantidad de días de internación.“Nos abre la posibilidad de entablar una conversación más madura, a la vez que también estamos hablando con la Provincia para repensar el esquema de coparticipación, que muchas veces te premia por estar atendiendo mucha gente, en lugar de pensar en recompensar la prevención y el cuidado de la gente para evitar que se enferme”, afirmó Ducoté, publicó Diario Resumen.El intendente pilarense dijo que tiene pendiente una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud para darle mayor “efectividad” a los recursos públicos.