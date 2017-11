FIFAGATE

Fiscal pide a EEUU datos de ex candidato a gobernador bonaerense

El requerimiento de Policita a la fiscalía de Nueva York surge luego de la declaración del ex CEO de Fútbol Para Todos. La solicitud de información involucra a Aníbal Fernández, además de Juan Manuel Abal Medina y Gabriel Mariotto.

Fútbol para Todos

Fiscal Gerardo Pollicita.

La causa que investiga el posible pago de sobreprecios por los derechos de comercialización de los mundiales de mayores, sub 20 y partidos de Copa América traspasó ahora las fronteras de nuestro país.El fiscal, que investiga el desembolso por parte del Estado de más de 33 millones de dólares a través de, solicitó a los Estados Unidos información sobre tres ex jefes de Gabinete:Luego de solicitar al juezpoder indagar a los ex funcionarios kirchneristas, Policita pidió que la Fiscalía de Distrito del Distrito Este de Nueva York le facilite copia certificada de la transcripción de la declaración que prestó el ex CEO de Torneos y competencias,La fiscalía cree que Fútbol para Todos pagó los derechos de televisación de los eventos deportivos internacionales con sobreprecios, según se desprende de la declaración de Burzaco en las que admitifó que pagaban sobornos a ex directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.Pollicita también envió un exhorto a Paraguay. para que la fiscalía de ese país le envíe copia de los contratos suscriptos por la Conmebol en relación a la comercialización de los derechos de difusión de la Copa América de 2011 y 2015 y de la Copa América Centenario, además de pedir datos a Uruguay para obtener información sobre las empresas