CONGRESO

Cambiemos calienta el escenario del Senado y ve difícil dialogar con CFK

La senadora Gladys Gonzáles diferenció a la ex presidenta de la Nación del resto de la oposición. El acto de jura está previsto para el 29 de noviembre y el kirchnerismo ya lanzó una campaña para llenar la plaza de los Dos Congresos.

Gladys González, senadora electa de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, calentó la previa a la nueva composición del Senado nacional a partir del 9 de diciembre al apuntar contra CFK, con quien minimizó las chances de diálogo y la diferenció del resto de la oposición.Quien fuera compañera de fórmula de Esteban Bullrich en las pasadas elecciones recorrió las obras del puente del nuevo puente Lacarra en Lanús junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Allí, no pudo evitar referirse al nuevo escenario que imagina en la Cámara alta, ante la consulta de la prensa.“En el Senado nosotros no tenemos mayoría, necesitamos el diálogo, esperamos que ella tenga una actitud como ha tenido gran parte de la oposición. Es difícil pensar que ella esté dispuesta a dialogar, pero por suerte somos muchos los que estamos pensando en el consenso para sacar al país adelante, que espero que seamos la mayoría”, aseguró.En tanto, CFK suspendió la gira que evaluaba en el exterior por el acto de jura. La ex presidente de la Nación jurará un nuevo mandato como senadora por la provincia de Buenos Aires el 29 de noviembre de 2017 a las 10:30, en medio de una fuerte tensión en el peronismo y el escenario que quedará en la Cámara.A propósito, ya se largó la campaña para copar la plaza del Congreso. La concentración para recibir a Cristina es impulsada por fuera de las agrupaciones militantes vinculadas al kirchnerismo y esta convocada para ese mismo día pero a partir de las 9:30 horasEl senador Miguel Ángel Pichetto, vocero de los gobernadores peronistas, ya dejó en claro que no conformará un bloque con Cristina Fernández de Kirchner y dejó abierta la posibilidad de confirmar un nuevo bloque político.