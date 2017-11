NO A LA INTERNA

Fumata blanca: hay unidad en el PJ bonaerense

Y se hizo la luz nomás para el justicialismo de la Provincia. Cuando parecía que se encaminaba derechito a la interna, al final el actual titular del partido, Fernando Espinoza, aceptó la oferta de los intendentes y, por ende, decidió bajar su lista.

Las comunicaciones fueron constantes a lo largo de la tarde; y el acto que sirvió para presentar la lista de Julio Pereyra en Florencio Varela, fue fundamental. Casi que el evento fue una excusa. Los teléfonos estuvieron en llamas todo el tiempo.Y lo que esperaban el ahora casi confirmado futuro número uno del partido,y su vicey, finalmente llegó. Espinoza dio el brazo a torcer y decidió aceptar: en adelante, el propio Espinoza será el titular del Congreso.¿Menéndez presidente, Gray vice? Sí, pero durante el 2018 y el 2020. Al revés, Gray presidente y Menéndez vice en los años electorales 2019 y 2021. A este arreglo se llegó entre los muchachos de la Primera y la Tercera, sobre todo teniendo en cuenta las "asomadas de cabeza" de quienes pretenden el lugar que hoy ostenta María Eugenia Vidal.En tanto, si bien en un principio se especuló con que la matancerasería la Secretaria General del partido; lo cierto es que ese lugar fue para el mandamás costero Juan pablo De jesús, quien hace un buen tiempo juega bien pegado a Martín Insaurralde.En el mencionado acuerdo también habría entrado La Cámpora, que vale recordar en esta tensa previa peronista había jugado de la mano de los de La Matanza. Por caso, el pasado eterno jueves, Wado De Pedro se mostró en la sede de Matheu. ¿Por qué la Cámpora en juego? Porque se quedaría con la Secretaría de Juventud.

Tal como informó más temprano La Tecla, es importante señalar que La Junta Electoral del PJ bonaerense, que preside Hugo Curto, se juntó esta tarde para avanzar en el proceso electoral que hasta ese momento tenía dos candidatos a presidente.

Pese a que Curto se había mostrado afín a Espinoza, y permitió sucesivas prórrogas para mantener abiertas las charlas en la búsqueda de la unidad y de una sola nómina de candidatos, ahora el exintendente de Tres de Febrero no pudo prolongar más los incumplimientos de los todavía líderes del partido.

Por ello se firmó una resolución que intimó al postulante Fernando Espinoza a que complete su ristra de candidatos. Según pudo recabar este medio, a la lista encabezada por el actual presidente del PJ le falta completar los consejeros correspondientes a cinco secciones electorales, además de los avales que son obligatorios para poder competir en una contienda interna.



Del otro lado, de los de Menéndez y Gray, estaba todo listo. Los de abajo, los de las secciones, estaban todos definidos, excepto los de la Tercera. La lista estaba en veremos hasta que no se definiera la situación con Fernando Espinoza y el rol de La Matanza. Ahora, al parecer, todo estaría cerrado. Todos contentos, todos conformes.



"El partido tiene que modernizarse y debe tener una relación fluida con los demás partidos y con Nación y Provincia. Tenemos que servir para subirle la vara a la gestión del gobierno, que dicho sea de paso no es buena. Eso se hace a través de las ideas, no discutiendo nombres", havía dicho Menéndez en una entrevista con este medio.



Y agregaba que "tenemos que aprender a tomar posiciones inteligentes, que sirvan para construir una alternativa real de poder. Para eso debemos estar todos juntos. La ecuación matemática es fácil: si se suman los votos de Cristina, los de Sergio y los de Florencio, estamos en el 54 por ciento. Lo que viene ahora es el arte de hacer que todo eso confluya".