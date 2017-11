Quién se queda con el bloque massista en Diputados: ¿Se baja un candidato?

Lo último que se sabe del massismo, aun que puede cambiar, es que el actual presidente del bloque de senadores del FR, Jorge D’Onofrio, vuelve a sonar con fuerza para hacerse cargo de la titularidad de la bancada en la Cámara baja."Lo avalan la experiencia y la fluida relación con Sergio Massa", señala una fuente de la Legislatura, echando así por tierra los otros nombres que se barajaron días atrás; por ejemplo el de Rubén Eslaiman, quien tiene como jefa política a Graciela Camaño o el saladillense Ricardo Lissalde.Sin embargo allegados a su espacio desmintieron que ya estén recorriendo los pasillos de la Legislatura anunciando su desembarco como jefe de bloque. Es más, afirman que dichatarea no es prioritaria hoy para D’Onofrio."Si por él fuera no sería presidente de bloque ya que tiene como objetivo principal para el 2018, volver al viajar por distintos lugares del mundo, como lo hizo en el 16, para seguir sumando experiencias en materia de seguridad, las cuales la llevaron a escribir un libro", agregan."Las campañas suelen desperfilar a los dirigentes, y es el caso de D’Onofrio, quien durante la campaña no pudo seguir marcando su claro matiz en materia de seguridad y justicia, completa la fuente.Por supuesto, vale destacar que en caso que el pedido llegue desde Tigre, el hombre de Pilar no se negará y asumirá el cargo en Diputados, tal como lo hizo en la Cámara de Senadores que le toca dejar el mes que viene.