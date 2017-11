ELECCIONES EN EL PARTIDO

Horas decisivas en el PJ bonaerense; quedan reuniones, quedan ofertas: ¿Interna o unidad?

En el acto de Florencio Varela, donde Julio Pereyra presentará su lista local, estarán ​​​​​​​la dupla Gustavo Menéndez- Fernando Gray, los candidatos de los intendentes, justamente en el territorio del que será el jefe del bloque de senadores que responde a los alcaldes.

Todos coinciden en que la definición sobre el Consejo del PJ bonaerense es mañana. En el acto de Florencio Varela, donde Julio Pereyra presentará su lista local, estarán la dupla Gustavo Menéndez- Fernando Gray, los candidatos de los intendentes, justamente en el territorio del que será el jefe del bloque de senadores que responde a los alcaldes.



Desde el otro lado dicen que no está la lista. El sector que responde a Fernando Espinoza despotrica contra Pablo Moyano por no estar afiliado. "El líder camionero Pablo Moyano se postuló como consejero gremial en una de las facciones que pretenden conducir el PJ bonaerense, pero podría generar la impugnación de la lista porque no se encuentra afiliado al partido", afirman.



El ex intendente de La Matanza y actual presidente del partido propone como consejero gremial del PJ Bonaerense a Ricardo Pignanelli, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).



Tanto Menéndez como Espinoza tienen tiempo hasta el viernes 24 de noviembre para presentar los avales, dado que la Junta Electoral había otorgado una prórroga.



Los integrantes del Consejo, los de abajo, los de las secciones, están todos definidos, excepto los de la tercera. La lista está en veremos hasta que no se defina la situación con Fernando Espinoza y el rol de La Matanza. En medio de las definiciones, los nombres no se difunden ante la posibilidad de que haya cambios.

El ofrecimiento que le van a hacer al matancero, una última chance para lograr la unidad, son los congresales nacionales, y la presidencia del Congreso bonaerense. La última propuesta rechazada había sido la Secretaría General para Magario.



Sin embargo, parece difícil que el actual titular del partido afloje. Desde el sector de los intendentes, inclusive, la sospecha es que apunte a una intervención del partido, sobre todo después de una advertencia que el exintendente de La Matanza le habría hecho a Gustavo Menéndez. Por las dudas, el intendente de Merlo ya arma su campaña para la interna.