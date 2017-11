MOVILIZACIóN

Precarizados: reclaman acelerar el pase a planta de 15 mil empleados

El gremio, que protagoniza una molización a la Casa de Gobierno, exige que la María Eugenia Vidal autorice el traspaso. Cuestionan los recortes de empleos programados y piden que se apoye la tarea del Astillero Río Santiago.

La Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, junto a gremios nucleados en la CTA Autónoma, moviliza este jueves a la Gobernación para defender puestos de trabajo y exigir el pase a planta de más de 15 mil precarizados, en medio de los recortes que se prevén en distintas áreas.Entre los reclamos de la medida, figura la defensa del Astillero Río Santiago, defensa del IOMA y del IPS, la continuidad laboral de los trabajadores que al 31 de diciembre se le vencen los contratos y los pases a planta permanente de empleados precarizados.Desde ATE estiman que hay unos “15 mil trabajadores en condiciones precarias y con distintas formas de contratación que ya cumplen las condiciones para pasar a planta permanente”, en su mayoría auxiliares de escuelas. A ellos, se suman los contratos autónomos dentro del estado, sin relación de dependencia. Se calcula que hay unos 500 trabajadores en esa condición, según supode fuentes sindicales.La CTA Autónoma, con ATE a la cabeza reclama, el pase a planta permanente de todos los trabajadores, una alternativa descartada de plano por los funcionarios bonaerenses por el costo fiscal que conllevaría la medida. De hecho, en virtud de reducir el creciente déficit, se dio la orden de reducir cargos en las oficinas así como en la Legislatura, que debió adecuar su presupuesto.En una reunión planteada días atrás, el Ministerio de Trabajo de la Provincia se comprometió a pasar a 4.500 empleados a planta permanente y a trabajar en un cronograma que implique el resto de los 15 mil que están en una situación similar. A esa reunión no fue ATE ni ninguno de los gremios grandes como SUTEBA, AJB, CICOP, además de FEB.Para los sindicatos esas medidas delinean un ajuste. La situación de Astillero Río Santiago, envuelto hace tiempo en serios conflictos laborales, forma parte de los reclamos de la jornada.Según explicó el secretario de ATE Ensenada, Francisco Banegas, el Gobierno no cumple con la paritaria. “No se están cobrando parte de las horas extras laboradas por los trabajadores del astillero y no se están pagando las vacaciones en tiempo y forma como estipula la ley”.La movilización de este jueves es la antesala de una movilización nacional que prepara el sector, en rechazo a la reforma laboral, la reforma previsional y la tercer reforma del estado, convocada para el 6 de diciembre, de la que participarán también gremios como AJB, CICOP, CTEP, CCC, Barrios de Pie, organizaciones sociales y gremios de la CGT y de la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky.