DENUNCIAN PACTO POLÍTICO

Sin jury al fiscal de Mar del Plata: qué dice la resolución de la polémica

El Jurado de Enjuiciamiento, que votó por mayoría archivar la causa contra el fiscal Fabián Fernández Garello, quedó en el centro de las controversias. La Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y organizaciones como el SERPAJ y la Asociación Judicial Bonaerense criticaron a legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador en la para proteger al funcionario que tiene sobre sí acusaciones de delitos de lesa humanidad.

Denuncia

La decisión de no abrirle un jury al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, acusado por delitos de lesa humanidad, despertó polémica. La medida, resuelta por mayoría, recibió duros cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos, que habían promovido la denuncia, y salieron a denunciar un pacto político de protección.Con los votos de los legisladores de Cambiemos,y del Frente Renovador (UNA), sumados a los de los abogados(San Isidro) y(San Martín, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios archivó la demanda.Quienes firmaron la resolución se escudan en el argumento legal. Fernández Garello, que se desempeñó como policía durante la última dictadura, es investigado además en la justicia federal en una causa que tramita la jueza Sandra Arroyo Salgado por la persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista.Abierta esa causa, desde el Jurado se decidió que no era viable iniciar una segunda causa en paralelo centrada en la investigación de los mismos delitos. Arroyo Salgado citó a indagatoria para el 13 de diciembre a Fernández Garello."No obstante lo expuesto, este Cuerpo no ha recibido, hasta el momento, comunicación alguna en los términos de las normas de enjuiciamiento antes mencionadas por lo que se encuentra ausente el presupuesto que visiliza su actuación”, es decir de la imputación de delito, se afirma en el documento resolutorio, al que tuvo accesoSólo los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la Ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció el año pasado a Fernández Garello como partícipe de la estructura de terrorismo de Estado de la última dictadura militar, al señalarlo como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), de acuerdo a documentos hallados en los archivos de esa dependencia policial y producidos por el propio Fernández Garello.Sin embargo, el fiscal de Mar del Plata rechaza haber realizado tareas funcionales al Terrorismo de Estado. Reconoció que realizó el servicio militar obligatorio en 1977 en la Escuela de Policía Juan Vucetich y que entre 1978 y 1981 cumplió funciones en la oficina de la DGIPBA de San Martín. En 1981 lo trasladaron a la DGIPBA Tigre, y en 1983 lo destinaron a la Dirección de Asuntos Judiciales. Negó, a su vez, estar vinculado al secuestro y las torturas de tres militantes comunistas (caso Jorge Bulacio) por el que deberá declarar el 13 de diciembre en San Isidro. Se limitó a informar que sólo escribió las actas de procedimientos en los domicilios.La presentación de la CPM recibió el respaldo de Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Judicial Bonaerense , Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)Para los organismos de Derechos Humanos, las pruebas presentadas son contundentes. Y enfatizan en que Fernández Garello debió haber declarado que cumplió funciones de inteligencia cuando se presentó para el concurso a fiscal. El Jurado la desestimó, amparado en la ley de inteligencia 20.195 vigente de ese momento, que señalaba que todas las actividades de la SIDE eran confidenciales. Los organismos rechazan el argumento: “esa normativa, de 1973, emana de un gobierno de facto y no alcanza a los agentes de la DIPBA”.“La decisión cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un pacto político de impunidad entre los bloques políticos de Cambiemos y UNA. Ni siquiera consideraron que fuera necesario investigar las graves acusaciones contra Fernández Garello”, remarcaron las organizaciones demandantes.Los organismos recordaron que la separación preventiva del cargo “fue adoptada en otros casos de delitos comunes cometidos por magistrados”, pero “no se aplicó a Fernández Garello que será indagado el mes próximo por su participación en delitos de lesa humanidad”.“Esta decisión formalista y regresiva, atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas”, consignaron.