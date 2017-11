SANCION

De la galera, y sobre la hora, se convirtió en ley la Paridad de Género

En total, hubo 165 votos a favor, cuatro en contra y una abstención para que el proyecto de Paridad de Género, que llegó desde el Senado, se convierta en Ley. El jefe de bloque del PRO, votó en contra.

Por 165 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, en la madrugada de este jueves fue convertido en ley por la Cámara de Diputados el proyecto de Paridad de Género proveniente del Senado. Sin debate, aunque sí hubo una acalorada discusión previa para ver si se aceptaba incluir el proyecto en el temario. El resultado arrojó un dato de color: entre los rechazos figuró el de Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro.

Es que el tratamiento de esa iniciativa no estaba en la hoja de ruta del oficialismo, y logró ser abordado a partir de un pedido de apartamiento del reglamento pedido por la diputada Victoria Donda poco antes de la 1 de la madrugada, inmediatamente después de que fueran convertidos en ley los proyectos sobre Marina Mercante e Industria Naval.

En ese momento el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quiso continuar con el orden del día previsto, cuando la diputada de Libres del Sur formuló la moción, a pesar de que se había acordado no hacer esos reclamos hasta el final del temario. En esas circunstancias se generó una discusión, ante la insistencia de la legisladora.

Tras ese debate de orden reglamentario, la diputada radical Karina Banfi pidió la palabra para dejar sentado “en nombre de todo Cambiemos que estamos a favor de la paridad, que es un tema que hemos discutido y hay compromiso de parte de las autoridades de nuestro bloque de discutirlo como corresponde”.

Sin embargo remarcó la necesidad de “un debate como se merece el tema de la paridad”. “Lo que no vamos a permitir es que nos vengan a manejar de manera capciosa a las 2 de la mañana. Respetamos los acuerdos políticos, no somos un cachivache”, dijo, y advirtió: “Que no nos vengan a manejar la agenda parlamentaria”.

Tomó la palabra a continuación Graciela Camaño, quien una vez más recordó cómo se logró hace muchos años aprobar la Ley de Cupo Femenino. “Esto me recuerda cuando una madrugada 14 mujeres nos paramos en este recinto y decidimos lo que decíamos que defendíamos”, señaló, para insistir luego en que “si a las 4 de la mañana no nos hubiéramos parado todas las mujeres y especulado con el quórum, seguramente muchas de las mujeres que hoy están acá y en el Senado no estarían. Porque lamentablemente nuestras luchas no son quiméricas; no son un relato, son una realidad las luchas de las mujeres”.

Luego advirtió: “No estamos haciendo una fantochada. Estamos aprovechando una oportunidad histórica para sacar una paridad”. Entonces embistió contra el oficialismo: “No me extraña la actitud que toman las mujeres de Cambiemos, porque en la provincia de Buenos Aires también se votó la paridad, pero a la hora de las listas cualquier artilugio sirvió para que en las listas de Cambiemos no haya paridad”.



Dispuesta también a sembrar una cuña en el interior del oficialismo, pidió la palabra la justicialista Teresa Madera para pedirle a las mujeres de Cambiemos “que acompañen este momento que va a ser histórico”.



Fue entonces cuando la radical Carla Carrizo mostró que la grieta dentro de Cambiemos sería posible, pues advirtió que “las mujeres del bloque radical apoyamos la paridad; esto lo hemos acordado como diputadas mujeres, era un acuerdo con los colegas varones, porque la idea era aprobarlo ahora para que se implementara en 2019” . Y para que no quedaran dudas, señaló: “No queremos dejar de defender un derecho que hemos trabajado el año pasado, y también queremos saber si vamos a cumplir el mandato del artículo 37 de la Constitución ”.

La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti sostuvo a su vez que “hoy tenemos la oportunidad de convertirlo en ley”, y ante los reparos reglamentarios insistió: “Se han metido un montón de temas en esta sesión… Les pido a mis hermanas de género del bloque Cambiemos, que somos todas mujeres, que se queden a votar”.

En el mismo sentido, la kirchnerista Cristina Alvarez Rodríguez señaló que “esta va a ser una noche histórica, porque vamos a poder salir de acá con el una y uno; vamos a poder atar la paridad a una tarea legislativa. Es una necesidad que tenemos”.

Si bien Carrizo había sido contundente, subsiste la duda de su pertenencia a Cambiemos, pues todavía no está confirmado que la socia de Martín Lousteau se integre en la próxima composición parlamentaria al oficialismo. Por eso la intervención de la radical cordobesa Brenda Austin permitió imaginar el resultado que la votación tendría dentro de Cambiemos: “Nos merecemos la posibilidad de discutir esto en el recinto, y no tenemos ley”, señaló, para coincidir luego con su correligionaria Carrizo al solicitar “la inclusión de este tema en el temario, no por capricho sino por el compromiso ya expresado en esta Cámara”.



Así las cosas, volvió a intervenir Banfi: “Lamento que se utilicen mis palabras para ser carne de las pujas internas que tenemos en este recinto. Creo que fui bastante clara. En este tipo de maniobras lo que logran es que haya ahora diferencias...”, dijo, para advertir entonces que “si se acepta el apartamiento de reglamento, vamos a votar la paridad, pero no va a ser una decisión unánime del bloque”.

Finalmente se votó el apartamiento, para lo cual se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes, que se alcanzaron con comodidad, con 148 votos afirmativos, 25 negativos y dos abstenciones.

El tema se incluyó para el final de la sesión, pero poco después se impuso la idea de que se votara antes que el resto del temario, y así se hizo, sin debate y con el resultado holgado a favor y el festejo generalizado de las mujeres en el recinto.