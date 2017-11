ELECCIONES 2017

Cambiemos y Randazzo, los que más gastaron en la campaña

El oficialismo declaró gastos por 70 millones, mientras que el espacio del ex ministro del Interior y Transporte informó gastos de alrededor de la mitad. ¿Cuánto gastó Cristina Fernández de Kirchner?

La alianza oficialista Cambiemos y el Frente Justicialista, que lideró Florencio Randazzo, fueron los espacios políticos que más recursos gastaron en las últimas elecciones, de acuerdo a los documentos presentados en la Justicia Federal.La presentación de la documentación ante el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, con competencia electoral de La Plata, arrojó llamativas conclusiones. Cambiemos, que gastó 70 millones, triplicó al kirchernismo, que apenas superó los 20 millones.La campaña que encaró Esteban Bullrich para el Senado así como la de Graciela Ocaña para la Cámara de Diputados conllevó $ 34.699.930 para cada uno, según publicó La Nación. Una campaña en común, resumieron voceros oficiales.Si bien fueron los que más gastaron, la mayor parte de los recursos provinieron del sector privado, con casi 20 millones para cada tramo. De hecho, varios funcionarios aportaron para la suerte de la campaña con sumas de hasta $50.000.En tanto, el Frente Justicialista – Cumplir, que encabezó el ex ministro del Interior y Transporte, conllevó casi 40 millones entre ambas categorías. Para su propia campaña, el “Flaco” Randazzo informó gastos por $ 21.555.000, mientras que el intendente de Bolívar y ahora diputado electo, Eduardo “Bali” Bucca, declaró haber invertido $ 16.226.000. El espacio se vio beneficiado de los fondos asignados por el Estado al PJ, de acuerdo a su anterior competición electoral.Detrás, sigue la alianza 1País, de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que superó por poco los 30 millones de pesos. El tigrense informó gastos por $ 19.039.681, mientras que el ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, declaró gastos por $11. 333.352.Por último, aparece la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, con Unidad Ciudadana. El espacio que debutó en 2017 y sin el PJ no recibió fondos estatales. Entre la campaña para el Senado y la de Diputados, en la que estuvo al frente Fernanda Vallejos, el kirchnerismo presentó gastos por $ 23.388.743. CFK gastó $ 12.828.545, mientras que la economista Vallejos, declaró 10.560.198.