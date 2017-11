ENTREVISTA

Menéndez y la unidad del PJ: “Massa tiene decidido volver, pero lo hará de forma paulatina”

El intendente de Merlo y futuro titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, ya trabaja en la renovación del partido y en la tan mentada unidad. En diálogo con La Tecla asegura que quienes conducen deben colaborar al acercamiento de quienes hoy están distanciados. Asegura que el tigrense Sergio Massa ya está adentro

-¿Se viene la renovación en el PJ bonaerense?

-Da la sensación que sí. Por lo menos así lo ha expresado la inmensa mayoría de los intendentes y el triunvirato de la CGT. También, a diferencia de antes, está participando que gente que milita en el massismo y otros que están con Florencio Randazzo o con Diego Bossio. Es así. Más allá de los nombres es cosa juzgada, el peronismo quiere renovarse. La renovación ex inexorable.

-¿Qué te llevó a vos a ir por la conducción del partido?

-Hace un año y medio más o menos que varios de los compañeros de la Primera sección estamos con ganas de aportar un granito de arena en esto de la reconstrucción. Y en este caso la mayoría me eligió a mí para que los represente, por lo que es mucho más fácil tomar la decisión en un contexto nada sencillo. Sabido es que la situación del PJ no es la mejor. Hay que remontar una serie de dificultades importantes, pero estamos esperanzados. Si bien vemos que el diagnóstico es malo, con tres derrotas consecutivas a cuesta, con mucha disgregación y sin liderazgos emergentes destacados, consideramos que el pronóstico es bueno. Vemos que la inmensa mayoría del peronismo está con ganas de volver a confluir en el PJ.

-¿Es una cáscara vacía el PJ actual?

-No, no es una cáscara vacía. Pero sí es cierto que en el partido sólo se refleja una parte del peronismo. Y para volver a construir una nueva mayoría somos necesarios todos

-¿Más allá de la necesidad de cambiar los nombres, cuáles son las formas que tiene que cambiar el PJ?

-El partido tiene que modernizarse y debe tener una relación fluida con los demás partidos y con Nación y Provincia. Tenemos que servir para subirle la vara a la gestión del gobierno, que dicho sea de paso no es buena. Eso se hace a través de las ideas, no discutiendo nombres. Tenemos que aprender a tomar posiciones inteligentes, que sirvan para construir una alternativa real de poder. Para eso debemos estar todos juntos. La ecuación matemática es fácil: si se suman los votos de Cristina, los de Sergio y los de Florencio, estamos en el 54 por ciento. Lo que viene ahora es el arte de hacer que todo eso confluya.

-¿Se puede en el corto o mediano plazo?

-Todo lo que por naturaleza nace unido al final siempre vuelve a juntarse. Por supuesto que lo veo posible. Ya estuvimos todos juntos no hace mucho tiempo.

-El diputado Sergio Massa tiene con vos una relación muy cercana y la otra noche en el cónclave de intendentes estuvo el mandamás de Tigre, Julio Zamora. ¿El massismo ya está en el nuevo PJ o todavía es muy apresurada la apeciación?

-Sergio es muy importante en esta construcción, como también es importante Florencio, Diego Bossio. Y por supuesto todos los que fuimos parte de Unidad Ciudadada en las elecciones legislativas que pasaron. En lo que respecta a Massa en particular, es una figura trascendente, pues es alguien que tiene la experiencia de haber ganado elecciones y tiene una gran cantidad de compañeros que lo siguen.

-¿Ya hablaste con Massa del nuevo PJ?

-Sí, hablé con él. Tiene la idea de que su vuelta al PJ se de de forma paulatina, dándole prioridad a las ideas, al campo de acción y a la mirada estratégica del país. Y a nosotros nos pareció muy bien.

-En síntesis, Sergio Massa tiene decidido volver al Partido Justicialista de la Provincia.

-Si, y ese es un paso muy importante.

-¿La idea es hacer un año cada uno con Fernando Gray (Intendente de Esteban Echeverría, representante de la Tercera)?

-Todavía no sabemos si va a ser un año y un año o dos años y dos años. No es lo que nos preocupa, lo importante es arribar al cambio de autoridades sin ningún tipo de conflictividad interna y lograr luego que el PJ sea el lugar de encuentro de todos los peronistas. Quienes estemos al frente debemos ser una especie de polea de transmisión que permita acercar a las partes y aquellos que no se pueden ver que empiecen a poder hacerlo y los que no hablan también lo hagan.

-El peronismo del interior bonaerense dice no sentirse acompañado por el Conurbano. ¿El nuevo PJ va a estar más cerca?

-Creo que en el interior tienen razón. Me parece que a partir del ordenamiento de la provincia de Buenos Aires también podemos colaborar muchísimo con el resto de Argentina. No nos sirvió la conurbanización de la política. Tenemos que prestar mucha más atención a lo que sucede en la totalidad del país, con estrategias acordes, con discursos y acciones concretas.