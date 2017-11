PERONISMO BONAERENSE

Las reuniones por la unidad fracasan y el peronismo bonaerense se encamina a internas

Como la Cenicienta, el PJ tiene tiempo hasta la medianoche para definir si hay interna o unidad. Pero por ahora un terco Espinoza arrastra al partido a la contienda electoral. Hubo dos reuniones en las oficinas de José Luis Gioja, pero no se llegó a un acuerdo. Aunque quedan minutos para hacer algún nuevo intento por evitar la elección, desde ambos sectores aseguran que no habría más charlas. Los ofrecimientos y peticiones.

A pesar de que la gran parte de los jefes comunales del PJ se mostraron en favor de la candidatura de Gustavo Menéndez y le pidieron a Fernando Espinoza que baje su candidatura como presidente del PJ para concretar la tan ansiada unidad, el matancero se puso en "modo terco" y arrastra al peronismo bonaerense a una internaSerían entonces dos las listas que el 17 de diciembre se verán las caras. Una de ellas es encabezada por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. La otra por el propio Fernando Espinoza, aunque ni siquiera desde el entorno del matancero dan a conocer esa nóminca completa, que ya se quedó sin el apoyo de Walter Festa y Mario Ishii, dos de los alcaldes que el pasado jueves se mostraron cerca del actual titular del partidoA toda costa, muchos peronistas querían la interna, por eso apelaronn a que los principales dirigentes en disputa mediten. Con el antecedente de la larga noche de jueves que terminó en varias prórrogas para presentar listas y una extensión hasta este martes para buscar la unidad, fue esta una jornada intensa de idas y venidas.El propio Menéndez con Fernando Gray por parte del sector respaldado por los intendentes, y Espinoza, Verónica Magario y Jorge Ferraresi por el otro, fueron los principales actores de las dos reuniones que se celebraron en las oficinas de José Luis Gioja, en el Congreso de la Nación. El sanjuanino, titular del PJ nacional, ofició de mediador."No se entiende que Espinoza siga en este punto de terquedad", le aseguraron a LaTecla.info fuentes que participaron del tire y afloje. Por el lado del matancero aseguraban que lo que le ofrecieron para dejar de lado la interna es demasiado poco.Espinoza llegó al cónclave con la petición de que su sector se quedara con la mitad de los consejeros por la rama juvenil y la mitad de los consejeros por la rama gremial (son 5 de cada uno), además de alternar la presidencia entre Menéndez y Magario. Así como los intendentes acordaron que la titularidad del partido la tendrían el alcalde de Merlo y Fernando Gray de manera alternada, el matancero pidió que Menéndez gobernara un año y el otro lo hiciera Magario.Desde el lado de Espinoza aseguran que la contraoferta fue demasiado flaca, y que sólo le cederían la Secretaría General para Magario. En tanto, cerca de Menéndez aseveran que también le darían al actual presidente del partido ser el primer congresal nacional.Esas primeras negociaciones no prosperaron, y aunque a las 20.30 se hablaba de un cuarto intermedio para refrescar las ideas y encarar la última etapa de las negociaciones, desde uno de los sectores insistían en que las charlas habían acabado. Como la ceniciencita, el peronismo tiene tiempo ahsta la medianoche para definir si hay interna o unidad.Por primera vez en muchos años el peronismo de la provicnia de Buenos Aires se encamina a dirimir sus autoriades en las urnas, con padrones que no están depurados, y con menos de un mes para llevar adelante un comicio que uno de los hombres conocedores del partido aseguró como “ridículo”. Otro, en tanto, aceptaba resignado “no hay logística para hacer la elección".¿Se hará? O los arrestos del matancero llegaron hasta acá y su lista no aparecerá, como no ha aparecido hasta ahora pese a que el plazo para presentarla venció el 17 a las cuatro de la mañana.