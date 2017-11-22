Los que conducirán al Partido Justicialista en los 135 distritos bonaerenses

Revista Num. 755
En cuatro años,Fernando Espinoza dilapidó buena parte del poder que le confería ser de La Matanza y el titular del peronismo bonaerense.Derrotas y cuestionadas decisiones lo lle...
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|Sec.
|Distrito
|Candidato Lista
|PCIA BS AS
|GUSTAVO MENENDEZ
|1
|CAMPANA
|OSCAR TRUJILLO
|1
|ESCOBAR
|ARIEL SUJARCHUK
|1
|GRAL LAS HERAS
|JUAN CARLOS CALO
|1
|GRAL LAS HERAS
|MARIA JULIA ICHAZO
|1
|GRAL RODRIGUEZ
|HUGO GOMEZ
|1
|GRAL RODRIGUEZ
|CUELLO SERGIO
|1
|GRAL RODRIGUEZ
|RUBEN BLANCO
|1
|GRAL SAN MARTIN
|GABRIEL KATOPODIS
|1
|GRAL SAN MARTIN
|MARIA GAGEY
|1
|HURLINGHAM
|CLAUDIO BRANDA
|1
|HURLINGHAM
|JUAN ZABALETA
|1
|ITUZAINGO
|ALBERTO DANIEL DESCALZO
|1
|ITUZAINGO
|GUSTAVO INSAURRALDE
|1
|JOSE C PAZ
|MARIO ALBERTO ISHII
|1
|JOSE C PAZ
|LAURA ANTONIA BAREIRO
|1
|LUJAN
|ANTONIO ORTIZ
|1
|MALV ARG
|LEONARDO NARDINI
|1
|MARCOS PAZ
|PABLO OSCAR FORTES
|1
|MARCOS PAZ
|HUGO TELECHEA
|1
|MARCOS PAZ
|JUAN FORTINI
|1
|MERCEDES
|JUAN PABLO LOPEZ BAGGIO
|1
|MERCEDES
|CARLOS SELVA
|1
|MERLO
|GUSTAVO MENENDEZ
|1
|MERLO
|NANCY CASTILLO
|1
|MORENO
|WALTER FESTA
|1
|MORENO
|JULIO CONTRERAS
|1
|MORON
|SANTIAGO MUÑIZ
|1
|MORON
|NESTOR MONTECHIARI
|1
|NAVARRO
|SANTIAGO MAGGIOTTI
|1
|PILAR
|ROSA LEDESMA
|1
|PILAR
|ELIZABETH WANGER
|1
|SAN FERNANDO
|PABLO PEREDO
|1
|SAN ISIDRO
|GARCIA MARIA TERESA
|1
|SAN ISIDRO
|FABIAN BREST
|1
|SAN MIGUEL
|JUAN JOSE CASTRO
|1
|SAN MIGUEL
|HUMBERTO FERNANDEZ
|1
|SUIPACHA
|JOSE AMERICO MILIONE
|1
|TIGRE
|JULIO CESAR ZAMORA
|1
|TIGRE
|SEBASTIAN MARAVILLA
|1
|TRES DE FEBRERO
|HUGO OMAR CURTO
|1
|VTE LOPEZ
|OLIVA EZEQUIEL ALBERTO
|2
|SECCION
|SERGIO BERNI
|2
|ARRECIFES
|DANIEL BOLINAGA
|2
|BARADERO
|JUAN MARIA RAMOS
|2
|BARADERO
|ALDO MARIO CAROSSI
|2
|CAP SARMIENTO
|ANGEL DE FELIPE
|2
|CARMEN DE ARECO
|FABIO ONGAY
|2
|CARMEN DE ARECO
|DANTE ZACCONI
|2
|COLON
|RICARDO CASI
|2
|EX DE LA CRUZ
|RICARDO GONZALEZ
|2
|EX DE LA CRUZ
|ALBERTO LLANOS
|2
|EX DE LA CRUZ
|LUCIANO FERREYRA
|2
|PERGAMINO
|ELIAS MANUEL
|2
|RAMALLO
|FERNANDO LANDOLFI
|2
|ROJAS
|ALBERTO LLANOS
|2
|SALTO
|RICARDO J ALESSANDRO
|2
|SAN ANDRES GILES
|GUSTAVO DOMINGO LENNARD
|2
|SAN ANTONIO DE ARECO
|NICOLAS MARINKOVIC
|2
|SAN NICOLAS
|SEBASTIAN DEL LITTO
|2
|SAN NICOLAS
|RUBEN EDUARDO ANDINO
|2
|SAN PEDRO
|MAURICIO PREITI
|2
|SAN PEDRO
|NORBERTO MOSQUERA
|2
|ZARATE
|JOSE ALBERTO BUGATTO
|2
|ZARATE
|JULIO GONZALEZ
|3
|ALTE BROWN
|MARIANO CASCALLARES
|3
|ALTE BROWN
|JUAN CARLOS ROSITO
|3
|AVELLANEDA
|JORGE FERRARESI
|3
|BERAZATEGUI
|JUAN JOSE MUSSI
|3
|BERISSO
|RAMON GARAZA
|3
|BERISSO
|MIGUEL NADEFF
|3
|BRANDSEN
|JOSE LUIS GONZALEZ
|3
|CAÑUELAS
|MARISA FASSI
|3
|ECHEVERRIA
|FERNANDO JAVIER GRAY
|3
|ECHEVERRIA
|LUCAS NICOLAS DIEZ
|3
|ENSENADA
|MIGUEL MARMORA
|3
|EZEIZA
|ALEJANDRO GRANADOS
|3
|FCIO VARELA
|JULIO PEREYRA
|3
|LA MATANZA
|VERONICA MAGARIO
|3
|LANUS
|MIGUEL PEDELHEZ
|3
|LANUS
|DARIO DIAZ PEREZ
|3
|LANUS
|ROBERTO CROVELLA
|3
|LANUS
|SEBASTIAN BEROLDO
|3
|LOBOS
|JAVIER INDELICATO
|3
|LOBOS
|DIEGO MANUEL VIDELA
|3
|LOMAS DE ZAMORA
|MARTIN INSAURRALDE
|3
|MAGDALENA
|FAUSTINO GARCIA
|3
|PTE PERON
|ALFONSO ANIBAL REGUEIRO
|3
|PUNTA INDIO
|GUSTAVO BARBE
|3
|QUILMES
|WALTER DI GIUSEPPE
|3
|QUILMES
|ERNESTO FABIAN SALVATIERRA
|3
|SAN VICENTE
|NICOLAS MANTEGAZZA
|3
|SAN VICENTE
|NESTOR FABIAN BRITO
|4
|ALBERTI
|CLAUDIO ANIBAL CASAS
|4
|BRAGADO
|DANIEL JAUREGUI LORDA
|4
|BRAGADO
|EDUARDO RAMON GATICA
|4
|CARLOS CASARES
|WALTER TORCHIO
|4
|CARLOS TEJEDOR
|PABLO BATTISTA
|4
|CHACABUCO
|JAVIER GASTON ESTEVEZ
|4
|CHIVILCOY
|DARIO SPERANZA
|4
|F AMEGHINO
|MARCOS SHANAHAN
|4
|GENERAL ARENALES
|LILIANA FOLINI
|4
|GENERAL PINTO
|ALEXIS RAUL GUERRERA
|4
|GENERAL VIAMONTE
|JUAN CARLOS PAULINA
|4
|GENERAL VIAMONTE
|JAVIER CARLOS MIGÑAQUY
|4
|GENERAL VILLEGAS
|MARIA SOL FERNANDEZ
|4
|HIPOLITO YRIGOYEN
|JORGE CORTES
|4
|JUNIN
|LAUTARO MAZZUTTI
|4
|LEANDRO N. ALEM
|RICARDO LUIS
|4
|LINCOLN
|JORGE ABEL FERNANDEZ
|4
|LINCOLN
|ADRIANA MARIELA ROLDAN
|4
|NUEVE DE JULIO
|HORACIO DELGADO
|4
|PEHUAJO
|PABLO JAVIER ZURRO
|4
|RIVADAVIA
|NATALIA DESPRES
|4
|TRENQUE LAUQUEN
|NESTOR BASELLI
|5
|AYACUCHO
|DARIO DAVID
|5
|AYACUCHO
|MABEL SANSIVIERO
|5
|BALCARCE
|TEODORO LUIS GARCIA
|5
|BALCARCE
|SERGIO MENGOAL
|5
|CASTELLI
|FRANCISCO ECHARREN
|5
|CHASCOMUS
|GABRIEL MACCHI
|5
|DOLORES
|FACUNDO GABRIEL CELAZCO
|5
|GRAL ALVARADO
|FERNANDO BISCIOTTI
|5
|GRAL BELGRANO
|JUAN CARLOS MARCEL
|5
|GRAL BELGRANO
|JUAN FELIPE IBARRA
|5
|GRAL BELGRANO
|ANTONIO ORTIZ
|5
|GRAL GUIDO
|5
|GRAL LAVALLE
|FERNANDO WALTER LLERA
|5
|GRAL MADARIAGA
|GABRIEL GONZALEZ
|5
|GRAL PAZ
|SANTIAGO SALAS
|5
|GRAL PUEYRREDON
|JUAN MANUEL RAPACIOLI
|5
|GRAL PUEYRREDON
|EDUARDO COPPOLA
|5
|LA COSTA
|JUAN PABLO DE JESUS
|5
|LAS FLORES
|ROGELIO DIAZ
|5
|LEZAMA
|NILDA FLEYTES
|5
|LOBERIA
|MARTA COLINAS
|5
|MAIPU
|RAUL BOZZANO
|5
|MAR CHIQUITA
|LUIS OMAR BRAVO
|5
|MONTE
|MIRTA PIÑON
|5
|NECOCHEA
|MARCELO JAVIER RIVERO
|5
|NECOCHEA
|JOSE LUIS VIDAL
|5
|PILA
|LEANDRO RAMIREZ
|5
|PINAMAR
|JOSE IGNACIO ALBA
|5
|PINAMAR
|LUIS MARIO VAQUER
|5
|RAUCH
|LEONARDO DE AZEVEDO
|5
|SAN CAYETANO
|JOSE SCHMIDT
|5
|TANDIL
|WALTER FERNANDEZ
|5
|TANDIL
|JUAN MANUEL CARRI
|5
|TORDILLO
|HECTOR OLIVERA
|5
|VILLA GESELL
|GUSTAVO BARRERA
|6
|ADOLFO ALSINA
|BEATRIZ OLGA LUDOVICO
|6
|BAHIA BLANCA
|ADALBERTO MARIO SIMON
|6
|BENITO JUAREZ
|HECTOR MARTINLEDEZMA
|6
|CORONEL DORREGO
|JORGE WALAS BERNAULE
|6
|CORONEL PRINGLES
|GASTON QUETI
|6
|CORONEL ROSALES
|FERNANDO RUBEN GARCIA
|6
|CORONEL SUAREZ
|HECTOR DALMAU
|6
|DAIREAUX
|ROBERTO SERRA
|6
|GONZALEZ CHAVES
|JOSE LUIS DIAZ
|6
|GRAL LAMADRID
|JULIO ABEL CASTELLANOS
|6
|GUAMINI
|NESTOR F ALVAREZ
|6
|LAPRIDA
|ALFREDO FISHER
|6
|MONTE HERMOSO
|ALBERTO ABRAHAM
|6
|PATAGONES
|JOSE RUBEN HOLLMANN
|6
|PELLEGRINI
|HECTOR HOROZCO
|6
|PUAN
|ALBERTO ARCUCCI
|6
|SAAVEDRA
|ALEJANDRO HUGO CORVATTA
|6
|SALLIQUELO
|MARCELA ALEJANDRA GOMEZ
|6
|TORNQUIST
|VICTOR ADOLFO LEAL
|6
|TRES ARROYOS
|ADRIANA GUERRERO
|6
|TRES LOMAS
|FABIO RUBEN URIARTE
|6
|VILLARINO
|LUIS ANTONIU
|7
|25 DE MAYO
|HERNAN RALINQUEO
|7
|AZUL
|JOAQUIN PROPATO
|7
|BOLIVAR
|MARCOS PISANO
|7
|GRAL ALVEAR
|ARISTIDES BERNABE LEINENN
|7
|OLAVARRIA
|FEDERICO LUIS AGUILERA
|7
|ROQUE PEREZ
|JUAN CARLOS GASPARINI
|7
|SALADILLO
|AMARO SARLO
|7
|TAPALQUE
|GUSTAVO COCCONI
|8
|LA PLATA+ SECCIONAL
|CARLOS BONICATTO
|8
|LA PLATA
|LUIS ENRIQUE LUGONES