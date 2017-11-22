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Miércoles, 22 noviembre 2017
Revista Num. 755
En cuatro años,Fernando Espinoza dilapidó buena parte del poder que le confería ser de La Matanza y el titular del peronismo bonaerense.Derrotas y cuestionadas decisiones lo lle...
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Revista EL OCASO DE LA TRAICION
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LOS NOMBRES
Los que conducirán al Partido Justicialista en los 135 distritos bonaerenses
En los municipios de las Provincia ya se saben quiénes son los candidatos para encabezar el PJ a nivel local. Mientras a nivel provincial todo parece encaminar hacia una lista de Unidad, los muchachos que se encolumnan detrás de la conducción del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, ya definieron en los distritos quiénes son sus referentes.
Los que conducirán al Partido Justicialista en los 135 distritos bonaerenses
Tiempo convulsionado para el PJ bonaerense. Mientras en la sede de la calle Matheu todavía se llevan adelante algunas reuniones para terminar de acordar si habrá unidad o interna, los encolumnados detrás de la conducción del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, ya tiene a sus 135 representantes.

Con algunas internas pero en su mayoría con listas de unidad, gran parte del peronismo bonaerense ya eligió a quienes llevarán las riendas de sus partidos. 

En total, en 38 municipios habrá interna mientras que en los 97 restantes se logró llegar a una lista de unidad. Exaltación de la Cruz, Marcos Paz, General Belgrano y General Rodríguez son las ciudades donde hay 3 candidatos para un mismo lugar. En tanto que, en Lanús, son 4 los apellidos para conducir al partido.

La lista completa: 
 
Sec. Distrito Candidato Lista 
  PCIA BS AS GUSTAVO MENENDEZ
1 CAMPANA OSCAR TRUJILLO
1 ESCOBAR ARIEL SUJARCHUK
1 GRAL LAS HERAS JUAN CARLOS CALO
1 GRAL LAS HERAS MARIA JULIA ICHAZO
1 GRAL RODRIGUEZ HUGO GOMEZ
1 GRAL RODRIGUEZ CUELLO SERGIO
1 GRAL RODRIGUEZ RUBEN BLANCO 
1 GRAL SAN MARTIN GABRIEL KATOPODIS
1 GRAL SAN MARTIN MARIA GAGEY 
1 HURLINGHAM CLAUDIO BRANDA 
1 HURLINGHAM JUAN ZABALETA
1 ITUZAINGO ALBERTO DANIEL DESCALZO
1 ITUZAINGO GUSTAVO  INSAURRALDE 
1 JOSE C PAZ MARIO ALBERTO ISHII
1 JOSE C PAZ  LAURA ANTONIA BAREIRO
1 LUJAN ANTONIO ORTIZ
1 MALV ARG  LEONARDO NARDINI
1 MARCOS PAZ PABLO OSCAR FORTES
1 MARCOS PAZ HUGO TELECHEA
1 MARCOS PAZ JUAN FORTINI 
1 MERCEDES JUAN PABLO LOPEZ BAGGIO
1 MERCEDES CARLOS SELVA
1 MERLO GUSTAVO MENENDEZ
1 MERLO NANCY CASTILLO 
1 MORENO WALTER FESTA
1 MORENO JULIO CONTRERAS 
1 MORON SANTIAGO MUÑIZ
1 MORON NESTOR MONTECHIARI
1 NAVARRO SANTIAGO MAGGIOTTI
1 PILAR ROSA LEDESMA 
1 PILAR  ELIZABETH WANGER
1 SAN FERNANDO PABLO PEREDO  
1 SAN ISIDRO GARCIA MARIA TERESA
1 SAN ISIDRO FABIAN BREST
1 SAN MIGUEL JUAN JOSE CASTRO  
1 SAN MIGUEL HUMBERTO FERNANDEZ
1 SUIPACHA  JOSE AMERICO MILIONE
1 TIGRE JULIO CESAR ZAMORA
1 TIGRE  SEBASTIAN MARAVILLA
1 TRES DE FEBRERO HUGO OMAR CURTO
1 VTE LOPEZ OLIVA EZEQUIEL ALBERTO
2 SECCION SERGIO BERNI
2 ARRECIFES DANIEL BOLINAGA 
2 BARADERO JUAN MARIA RAMOS 
2 BARADERO ALDO MARIO CAROSSI
2 CAP SARMIENTO  ANGEL DE FELIPE
2 CARMEN DE ARECO  FABIO ONGAY
2 CARMEN DE ARECO DANTE ZACCONI 
2 COLON  RICARDO CASI
2 EX DE LA CRUZ  RICARDO GONZALEZ
2 EX DE LA CRUZ  ALBERTO LLANOS
2 EX DE LA CRUZ  LUCIANO FERREYRA
2 PERGAMINO  ELIAS MANUEL
2 RAMALLO  FERNANDO LANDOLFI
2 ROJAS  ALBERTO LLANOS
2 SALTO RICARDO J ALESSANDRO
2 SAN ANDRES GILES  GUSTAVO DOMINGO LENNARD
2 SAN ANTONIO DE ARECO NICOLAS MARINKOVIC
2 SAN NICOLAS SEBASTIAN DEL LITTO
2 SAN NICOLAS RUBEN EDUARDO ANDINO
2 SAN PEDRO MAURICIO PREITI 
2 SAN PEDRO NORBERTO MOSQUERA 
2 ZARATE JOSE ALBERTO BUGATTO
2 ZARATE JULIO GONZALEZ
3 ALTE BROWN  MARIANO CASCALLARES
3 ALTE BROWN JUAN CARLOS ROSITO
3 AVELLANEDA JORGE FERRARESI
3 BERAZATEGUI  JUAN JOSE MUSSI
3 BERISSO RAMON GARAZA
3 BERISSO MIGUEL NADEFF
3 BRANDSEN JOSE LUIS GONZALEZ
3 CAÑUELAS MARISA FASSI
3 ECHEVERRIA FERNANDO JAVIER GRAY
3 ECHEVERRIA LUCAS NICOLAS DIEZ
3 ENSENADA MIGUEL MARMORA
3 EZEIZA ALEJANDRO GRANADOS
3 FCIO VARELA JULIO PEREYRA
3 LA MATANZA VERONICA MAGARIO
3 LANUS MIGUEL PEDELHEZ 
3 LANUS DARIO DIAZ PEREZ
3 LANUS ROBERTO CROVELLA 
3 LANUS SEBASTIAN BEROLDO
3 LOBOS JAVIER INDELICATO 
3 LOBOS DIEGO MANUEL VIDELA 
3 LOMAS DE ZAMORA MARTIN INSAURRALDE
3 MAGDALENA FAUSTINO GARCIA 
3 PTE PERON ALFONSO ANIBAL REGUEIRO 
3 PUNTA INDIO GUSTAVO BARBE 
3 QUILMES WALTER DI GIUSEPPE
3 QUILMES ERNESTO FABIAN SALVATIERRA 
3 SAN VICENTE NICOLAS MANTEGAZZA 
3 SAN VICENTE NESTOR FABIAN BRITO 
4 ALBERTI CLAUDIO ANIBAL CASAS
4 BRAGADO DANIEL JAUREGUI LORDA  
4 BRAGADO EDUARDO RAMON GATICA 
4 CARLOS CASARES WALTER TORCHIO
4 CARLOS TEJEDOR PABLO BATTISTA
4 CHACABUCO JAVIER GASTON ESTEVEZ 
4 CHIVILCOY DARIO SPERANZA
4 F AMEGHINO MARCOS SHANAHAN 
4 GENERAL ARENALES LILIANA FOLINI 
4 GENERAL PINTO ALEXIS RAUL GUERRERA
4 GENERAL VIAMONTE JUAN CARLOS PAULINA
4 GENERAL VIAMONTE JAVIER CARLOS MIGÑAQUY
4 GENERAL VILLEGAS MARIA SOL FERNANDEZ
4 HIPOLITO YRIGOYEN JORGE CORTES
4 JUNIN LAUTARO MAZZUTTI 
4 LEANDRO N. ALEM RICARDO LUIS 
4 LINCOLN JORGE ABEL FERNANDEZ 
4 LINCOLN ADRIANA MARIELA ROLDAN 
4 NUEVE DE JULIO HORACIO DELGADO 
4 PEHUAJO PABLO JAVIER ZURRO  
4 RIVADAVIA NATALIA DESPRES 
4 TRENQUE LAUQUEN NESTOR BASELLI
5 AYACUCHO  DARIO DAVID 
5 AYACUCHO  MABEL SANSIVIERO 
5 BALCARCE  TEODORO LUIS GARCIA 
5 BALCARCE  SERGIO MENGOAL
5 CASTELLI  FRANCISCO ECHARREN
5 CHASCOMUS  GABRIEL MACCHI 
5 DOLORES FACUNDO GABRIEL CELAZCO 
5 GRAL ALVARADO  FERNANDO BISCIOTTI 
5 GRAL BELGRANO  JUAN CARLOS MARCEL
5 GRAL BELGRANO  JUAN FELIPE IBARRA
5 GRAL BELGRANO  ANTONIO ORTIZ
5 GRAL GUIDO   
5 GRAL LAVALLE  FERNANDO WALTER LLERA 
5 GRAL MADARIAGA  GABRIEL GONZALEZ
5 GRAL PAZ SANTIAGO SALAS 
5 GRAL PUEYRREDON JUAN MANUEL RAPACIOLI 
5 GRAL PUEYRREDON EDUARDO COPPOLA
5 LA COSTA  JUAN PABLO DE JESUS
5 LAS FLORES ROGELIO DIAZ
5 LEZAMA  NILDA FLEYTES 
5 LOBERIA  MARTA COLINAS 
5 MAIPU RAUL BOZZANO
5 MAR CHIQUITA LUIS OMAR BRAVO 
5 MONTE MIRTA PIÑON
5 NECOCHEA  MARCELO JAVIER RIVERO
5 NECOCHEA  JOSE LUIS VIDAL 
5 PILA  LEANDRO RAMIREZ
5 PINAMAR JOSE IGNACIO ALBA 
5 PINAMAR LUIS MARIO VAQUER
5 RAUCH  LEONARDO DE AZEVEDO
5 SAN CAYETANO  JOSE SCHMIDT
5 TANDIL  WALTER FERNANDEZ 
5 TANDIL  JUAN MANUEL CARRI 
5 TORDILLO  HECTOR OLIVERA 
5 VILLA GESELL  GUSTAVO BARRERA
6 ADOLFO ALSINA  BEATRIZ OLGA LUDOVICO 
6 BAHIA BLANCA ADALBERTO MARIO SIMON
6 BENITO JUAREZ HECTOR MARTINLEDEZMA 
6 CORONEL DORREGO  JORGE WALAS BERNAULE 
6 CORONEL PRINGLES  GASTON QUETI
6 CORONEL ROSALES  FERNANDO RUBEN GARCIA 
6 CORONEL SUAREZ HECTOR DALMAU 
6 DAIREAUX  ROBERTO SERRA 
6 GONZALEZ CHAVES JOSE LUIS DIAZ
6 GRAL LAMADRID JULIO ABEL CASTELLANOS
6 GUAMINI  NESTOR F ALVAREZ
6 LAPRIDA ALFREDO FISHER
6 MONTE HERMOSO  ALBERTO ABRAHAM
6 PATAGONES JOSE RUBEN HOLLMANN 
6 PELLEGRINI  HECTOR HOROZCO 
6 PUAN  ALBERTO ARCUCCI 
6 SAAVEDRA ALEJANDRO HUGO CORVATTA
6 SALLIQUELO  MARCELA ALEJANDRA GOMEZ 
6 TORNQUIST  VICTOR ADOLFO LEAL
6 TRES ARROYOS  ADRIANA GUERRERO 
6 TRES LOMAS FABIO RUBEN URIARTE 
6 VILLARINO  LUIS ANTONIU
7 25 DE MAYO  HERNAN RALINQUEO 
7 AZUL  JOAQUIN PROPATO 
7 BOLIVAR MARCOS PISANO 
7 GRAL ALVEAR  ARISTIDES BERNABE LEINENN 
7 OLAVARRIA  FEDERICO LUIS AGUILERA 
7 ROQUE PEREZ JUAN CARLOS GASPARINI 
7 SALADILLO  AMARO SARLO  
7 TAPALQUE  GUSTAVO COCCONI 
8 LA PLATA+ SECCIONAL  CARLOS BONICATTO 
8 LA PLATA  LUIS ENRIQUE LUGONES 
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