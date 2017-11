FRENTE COMUN

Cristina se alinea con los sindicatos contra la reforma laboral

La ex presidenta respaldó a través de las redes sociales la movilización que preparan para la próxima semana la Corriente Federal, las dos CTA y gremios de la CGT en repudio del proyecto del Ejecutivo. "Mi compromiso es el de siempre: acompañarlos y defenderlos", afirmó

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a respaldar a través de las redes sociales la movilización gremial que se prepara para la semana próxima en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La senadora nacional electa por la Provincia resaltó la importancia de la conformación de un frente común entre la Corriente Federal, las dos CTA y gremios de la CGT "para defender a los trabajadores y jubilados del saqueo que intenta realizar el gobienro nacional con las reformas laboral y jubilatoria", resaltaron desde su entorno."Ayer, mientras me preparaba para participar del cierre del Encuentro de Mujeres Peronistas del Norte Grande en Tucumán, recibí buenas noticias de la reunión que estaban realizando en Luján dirigentes sindicales de diferentes centrales y gremios", afirmó Cristina y agregó: "Como les dije ayer, creo que tenemos que propiciar un debate abierto y participativo para evitar que el Gobierno apruebe este paquete de leyes de ajuste entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo".En la misma línea, la referente de Unidad Ciudadana manifestó que "son los trabajadores organizados los tienen la capacidad de conformar un gran frente común para frenar este saqueo", y concluyó: "Mi compromiso es el de siempre: acompañarlos y defenderlos".El anuncio de un frente común contra la reforma laboral se hizo ayer luego de un encuentro en el que participó Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT, quien afirmó que se sumarán “otros sindicatos que integran el consejo directivo” de la central obrera.La medida de fuerza impulsada por la Corriente Federal –que integra la CGT pero no forma parte de su conducción– era algo que se daba por descontado. También la de las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli. Sin embargo, el acuerdo para manifestarse en un frente común contra el recorte de derechos laborales y sobre todo la participación de Camioneros modifica el panorama y pone en tela de juicio cuál es el alcance del apoyo que el triunvirato cegetista le dio al proyecto de ley de reforma, luego de negociar con el gobierno una serie de modificaciones al texto del Poder Ejecutivo.