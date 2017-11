El submarino cayó en la grieta: Cambiemos pela mapas y los K se quejan

Sí, luego que se diera a conocer una imagen del presidente Mauricio Macri en la que se lo ve aparentemente analizando un mapa del lugar en el que podría encontrarse el submarino, desde el peronismop K salieron a pegar con dureza y recordaron otras situaciones similares."Se fugan 3 presos... Foto con el mapa. Se incendia La Pampa... Foto con el mapa. Aumenta la inflación... Foto con el mapa", escribió en la fred social Twitter la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez, y adjuntó un collage de fotos que ilustran los mencionados momentos."Pelá un mapa para la foto, no importa que sea de Turquía, total no importa, la cosa es que se vea la preocupación", escribió otro kirchnerista en la red social, y también subió un agrupamiento de fotografías en las que efectivamente se puede a ver mapa en mano a funcionarios de Cambiemos.En tanto, un tal Gabriel Valdez escribió: Se fugan 3 presos, foto con el mapa. Se inunda Bs. As, foto con el mapa. Se incendia La Pampa, foto con el mapa. Se pierde un submarino, foto con el mapa", y completó: "foto con el mapa como respuesta a todo. Estudiaron bien las técnicas de manipulación de la opinión pública".