Aníbal Fernández deja en off side al Chino Zannini

El ex jefe de Gabinete kichnerista apuntó al ex secretario de Legal y Técnica de tomar las decisiones sobre el fútbol. Defendió a Paladino y lamentó el suicidio de Jorge Delhon. Sus diferencias con Cristina y su crítica a algunos jóvenes de Unidad Ciudadana.

El ex jefe de Gabinete,, reiteró queel ex secretario de legal y técnica de la Presidencia, era quiensobre el fútbol, en el marco del sonadoLas declaraciones del ex funcionario kirchnerista se producen tas la declaración ante la justicia de Nueva York de, ex CEO de Torneos, quien aseguró haber pagado coimas a Pablo Paladino, ex coordinador dey hombre cercano a Fernández.Fernández recordó que sólo vio una sola vez en su vida a Burzaco, para charlar sobre los tres partidos que iban a jugar Boca-River, asegurando queEn declaraciones a Radio con Vos, el ex jefe de Gabinete reiteró que cree en Paladino, ya que, añadió.Acerca de su carta, publicada en redes sociales y en la que le expresó a Cristina Fernández de Kirchner que había, mientras que había, reconoció que mantiene diferencias con ella, pero que no se irá del partido que comparten., expresó.Finalmente, sobre, dijo que allí hay militantes jóvenes que "