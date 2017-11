DíA D

Los consejeros seccionales del interior: PJ en llamas, entre gritos, plantones y amagues

Hoy es un día de definiciones en el PJ bonaerense. Quizá tan importante como el jueves pasado, donde los sectores referenciados con la dupla Gustavo Menéndez- Fernando Gray definieron quiénes serán los integrantes del Consejo, los de abajo, los de las secciones. ¿Cambiarán los nombres?

Cuatro titulares y dos suplentes para las ocho secciones

SEGUNDA SECCION

Fracisco Durañona

Ricardo Casi

Marina Moretti

Sergio Berni

CUARTA SECCION

Walter Torcchio

Jorge Cortés

Alberto Connochiari

María Celia Giannini

QUINTA SECCION

Juan Pablo De Jesús

Juan Manuel Cheppi

Rodolfo "Manino" Iriart

Juan Carlos Veramendi

SEXTA SECCION

Marisol Merquel

Alfredo Fisher

Alejandro Acervo

Marcelo Santillán

SEPTIMA SECCION

Juan Carlos Gasparini

Hernán Ralinqueo

Adriana Capuano

Eduardo "Bali" Bucca

En caso que se llegue a la unidad con Feernando Espinoza, quizá los consejeros de la Primera y la Tercera puedan sufrir algunas modificaciones, y lo propio puede suceder con los del Interior,aunque en este último caso tal vez el asunto ya esté casi cocinado., más seis consejeros por la rama de la Juventud, seis por la rama gremial y seis por las mujeres. Así se conforma el partido. Y así es cómoquedaron los nombres que representarán al interior en el Consejo partidario.El primer lugar quedó en manos del mandamás de San Antonio de Areco,, que increíblemente, consultado por este medio, no tenía en claro si era o no era. Por lo pronto hay que decir que no fue parte de la intensa noche desarrollada en el Frente Nacional Justicialista.En tanto, el puesto dos quedó en manos del jefe comunal de Colón,, que venía de jugar la elección de la mano del randazzismo. El tres fue para la camporista(San Andrés de Giles) y el cuatro para el Senador bonaerense¿Cierre tranquilo? Para nada. "Fue un quilombo, hubo gritos y peleas durante toda la noche", dice a este medio uno de los asistentes, quien destaca que los nombres citados pueden haberse modificadoalgunas horas después. "Yo me desconecté", completó.Los principales cruces de la negociación de los "perdidos" muchachos de la Tercera (llegaron al Frente Justicialista, pasaron por la puerta a pie y en vez de entrar siguieron de largo dos cuadras) se dieron entre el zarateño Abel Furlán y el mencionado Berni y entre el mandamás de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich y los demás. "Se peleó con todos", resumió una fuente.Tal como se informó la semana anterior, según pudo saber La Tecla, el uno de la Cuarta quedó en manos del jefe comunal de Carlos Casares,, que en la previa de las últimas legislativas se la había jugado por el hombre de los trenes, lamentablemente con no demasiada suerte. Su lista resultó segunda, a nueve puntos.También para un derrotado del randazzismo fue el puesto dos de los consejeros,, el mandamás de Hipólito Yrigoyen, que había quedado atrás de Cambiemos en los pasados comicios. Hay que destacar que Cortés se había enojado con el documento anti presupuesto que habían firmado el resto de los alcaldes del interior.El tercero de la nómina es, de Leandro N. Alem, el más kirchnerista de todos, que al igual que los dos anteriores, no se hizo presente en el encuentro. "Lo anotó Patricio García por teléfono", contó a este medio un referente seccional.El último de los titulares fue para la ex intendenta de Carlos Tejedor,, también alfil de Randazzo en los últimos comicios. Y también derrotada. El primer suplente es el albertino Leonel Zacca y el segundo el mencionado García. Estos dos de la cola, dominguistas.Tras las idas y vueltas, la nómina de consejeros por la Quinta quedaba integrada en el casillero uno por el mandamás de La Costa,, quien iba a ser secundado por la camporistadiputada nacional marplatense, Fernanda Raverta, gran protagonista de este asunto.Un poco más atrás venían dos más de Mar del Plata, el diputado provincial, ya no camporista,y el también diputado provincial. El primer puesto de lossuplentes quedaba en manos del mandamás rancheroy el segundo para la ex jefa comunal de Lobería, Diana Atrguello.Hasta acá, todo normal. Sin embargo, en esta papeleta había un llamativo detalle, insólito si se quiere, que radicaba en que Cheppi o Iriart deberían renunciar una vez realizada la interna distrital. "Raverta va con Iriart y Cheppi con otro sector del peronismo, esa es la interna por el PJ de La Feliz, y el que pbaierde cede un lugar en la lista de consejeros", detalla una fuente.Así fue era acuerdo al que se llegaba en la extensa y caliente reunión. Era la manera de compensar el pedido de los marplatenses, que de reclamar dos lugares pasaron a pedir tres. "Si bien es grande el distrito, tampoco para tanto", decía un referente de distrito chico, todavía asombrado por el "chiquitaje" por el que se pelean.Así las cosas, cuando se bajara el marplatense derrotado, ingresaría como titular el mencionado Veramendi, Arguello pasaría de segunda a primer suplente y entraría en juego en el último lugar de la sección el ex candidato a intendente de Tandil por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre.Pero finalmente el corrimiento no fue necesario. Cuando solo restaba estampar la firma, Raverta nunca apareció y lo que hizo fue mover los nombres para arriba. Claro, tampoco va lo de la loca eliminatoria. ¿Qué pasó con Raverta? habría llegado un llamado de La Cámpora que hizo que la miuchacha termine en las huestes espinozistas.En lo que respecta a la Sexta, esa armonía que suelen mostrar los ocho intendentes peronistas, no fue tal en esta ocasión. "Hubo un quilombo importante, se hizo más tarde de lo esperado", contó a estemedio uno de los protagonistas del cierre, en off por supuesto, pues tras poner la firma habían quedado en "no decir nada a nadie".El uno fue para la diputada, oriunda de los pagos de Saavedra. Se quedó con el puesto del intendente Hugo Corvatta. Los otros tres puestos, justamente, fueron para jefes comunales. El dos para(Laprida), el tres para(Daireaux) y el cuatro para(Gonzáles Cháves).Los suplentes en cambio se quedaron para el sin tierra Osvaldo Barcelona, ex candidato a intendente de Coronel Dorrego y para la referente peromista de Tres Lomas, Yolanda Marino, cercana al intenfdente Roberto Alvarez, aunque este sea más vecinalista que peronista.Por último, el turno de la Séptima, que pese a ser la sección que menos distritos tiene fue la última en cerrar. "Nos quedamos esperansdo qué hacía Walter, queríamos que firmara con nosotros", dijo uno de los prtotagonistas, en referencia al diputado Walter Abarca, que decidió jugar en las filas espinozistas.Hecha la aclaración hay que marcar que el uno fue para el jefe comunal de Roque Pérez,, que además coló como primer suplente a su hija Eliana (Gasparini), ex jefa de Anses en el pago chico (duró hast que duró el kirchnerismo).En tanto, el lugar dos fue para el intendente de Veinticinco de Mayo,; el tres para la edil olavarriense(también estuvo a punto de firmar con Espinoza) y el cuatro para el electo diputado nacional por el Frente justicialista,, quien coló a la segunda suplente: Pity Ramírez.