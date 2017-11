SENADO

Desde el peronismo le recriminan a CFK posición de izquierda y le cierran la puerta

Pichetto, referente del bloque peronista en la Cámara alta cuestionó el rumbo político que decidió la ex presidenta en el último tiempo y al que comparó con sus últimos años de gestión. Con respaldo de los gobernadores, al menos por ahora, dijo que no compartiría un bloque con la ex mandataria.

Cristina jurará como senadora por la Provincia de Buenos Aires el miércoles 29 de noviembre. A la campaña que desplegaron sus militantes en las redes para llenarle la plaza, se opone la resistencia que le imprime el sector de los gobernadores peronistas que se encarga de resaltarlo en cada momento en que tenga oportunidad.



Quien volvió a hablar en las últimas horas fue el senador Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque peronista en el Senado, quien insistió en que no dejará que Cristina Fernández de Kirchner se integre a su bloque. Incluso, dijo que se retiraría del espacio.



Senador por Río Negro, es el interlocutor preferido del Gobierno para con el peronismo y la negociación de leyes claves, en las que se necesita del visto bueno de los legisladores que responden a los caciques provinciales. Desde ese sitial, Pichetto lo dirá una y otra vez. "Yo dije que no", reiteró este domingo ante Radio Mitre.



"No tengo odio, resentimientos ni rencores. Lo que digo es que ha habido una decisión política que tomó la ex presidenta de construir una partido político" con una "estructura de pensamiento mas ligada a centroizquierda y de no consensos" que debe tener "un correlato en el parlamento", apuntó el legislador.



En medio de la álgida discusión por el PJ bonaerense, y en línea con la crisis a nivel nacional, Pichetto opinó que el peronismo “necesita construir una identidad en el Congreso. “En el bloque de senadores será con 5, con 10 o con 20. La identidad es más importante que la Unidad”, enfatizó. "Si me tengo que ir solo y armar un espacio propio o con un grupo de compañeros lo voy a hacer".



Espada del kirchnerismo en la Cámara alta, en otros tiempos, Pichetto culpa a CFK por el rumbo político en los últimos años, que alejó al PJ “del electorado” y manifiesta así un mea culpa.



“No participaré en el proceso político que ella (Fernández) ha empezado a construir y que en realidad es continuidad de los últimos cuatro años y medio de gobierno, donde ha gobernado un sector con fuerte afinidad con la izquierda con posiciones radicalizadas de vamos por todo, el enemigo es el otro, no hay adversarios", afirmó.

A Pichetto y a Cristina los vincula algo más que haber compatibilizado en un momento de la historia argentina, desde distintos lugares. Pichetto estudió derecho en la Universidad Nacional de La Plata, de la que egresó en 1976, años antes que obtuviera su título la ex mandataria. Caminaron los mismos pasillos y decidieron profundizar su militancia política en el sur. La historia los juntó más tarde y ahora los vuelve a separar."Creo que el peronismo tiene que hacer el bloque del partido justicialista expresar la opinión, la voluntad, el desafío que tienen los gobernadores de consolidar su gobernabilidad y dialogar con el gobierno nacional en pos del objetivo de crecimiento, de desarrollo, de tratar de ir mejorando la economía y ver como, entre todos, ordenamos el déficit fiscal", apuntó.